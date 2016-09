Carlos Yorvick el joven actor que conquistó con su papel de Juan Gabriel

Cuando Carlos Yorvick era un niño y despertó en él la pasión por la música, nunca imaginó que aquella inquietud tendría una linda coincidencia en su edad adulta. El orginiario de Tijuana, Baja California, confiesa en exclusiva para ¡HOLA! México.com que su paso en la actuación fue un bello “accidente”, gracias al cual, pudo dar vida a uno de los representantes de la música mexicana más importantes de todos los tiempos: Juan Gabriel.

Aún conmocionado por la sorpresiva muerte de El Divo de Juárez (el pasado 26 de agosto), el actor y cantante nos habló de su experiencia en la serie Hasta que te conocí, trabajo para el que tuvo que ponerse en el lugar de Juanga e interpretarlo, desde los 17 a los 20 años, y caminar por su agridulce ascenso a la fama: “No solamente es la vida de Juan Gabriel, claro es muy bonito hablar sobre su vida, pero yo la veo como una historia que te motiva a seguir luchando por tus sueño, saber que todo se puede lograr. También es una historia que te motiva a seguir viviendo a pesar de las circunstancias y estar agradecido en cada momento”.

Aunque ahora el público lo conoce como actor, el plan inicial era otro. Desde que tenía 4 años sabía muy bien su objetivo: ser cantante de pop. Cuando tuvo edad, Carlos viajó a la Ciudad de México para conseguir su meta. Ya aquí, un productor lo invitó a hacer un papel en una serie y tuvo que reconocer, “zapatero a tu zapato” y, desde ese momento se volcó a su carrera como actor, eso sí, con la convicción de que muy pronto sus intenciones en la música se consoliden.

Divertido, Carlos nos hace un resumen de su carrera antes de llegar a la serie, como aquella ocasión que viajó a Estados Unidos y, de la misma forma que Juan Gabriel tocó puertas y hasta convenció a un director de una prestigiada escuela en Los Ángeles para que le diera una beca: “Yo tengo algo muy importante que no es dinero y me dijo ‘a ver Carlos, ¿qué es?’ Pues muchas ganas de venir acá a Estados Unidos a estudiar. Yo voy hacer una carrera muy importante acá en Hollywood, pero necesito de su ayuda, sin su ayuda no voy a poder lograr ese sueño”, nos contó risueño sobre sus estudios de actuación en el extranjero, escuela en la que a veces tenía que hacer tareas como pintar o ir por los cafés, sólo para regresar de alguna manera el favor.

Y vaya que supo aprovechar la oportunidad, pronto comenzó a ver frutos y pudo pagar sus clases. Siguió trabajando en varios proyectos, algunos muy importantes, hasta que su agencia le informó de un casting para una serie producida por Disney sobre la vida de Juanga: “Yo entendí que era un personaje, pero no Juan Gabriel (…) leo la escena y efectivamente era Juan Gabriel. Hice una investigación envié mi casting un lunes, y un viernes, me dicen ‘te queremos para el papel de Juan Gabriel’ dije ‘wow”.

Durante la preparación del personaje fue cuando Carlos encontró en las similitudes de sus vidas la clave para honrar al cantante con una excelente interpretación. “Primero dije, ¿en qué nos parecemos?’ De ahí parte todo, lo que tienes en común y lo que no tienes en común trabajarlo (…) Tesitura vocal, él es tenor ligero, yo tenor ligero; él nació el 7 de enero, yo el 9 de enero; los dos capricornio. De pronto dije wow, ¡espérame, espérame!, demasiadas coincidencias”, nos contó.

Aunque no tuvo la oportunidad de conocer a Juan Gabriel en persona, de hecho este 3 de septiembre estaba invitado a una cena Guadalajara donde se conocerían, Carlos se siente honrado: “Aunque no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, lo pude conocer a través de su historia, de su forma de ser. El único acercamiento que pude tener con el señor Alberto y, que estoy agradecido con la vida porque fue un momento muy bonito (…) A través de la productora me envió un mensaje en el que me dijo que me felicitaba porque hice muy bien su interpretación. Para mí fue el pago como artista, saber que le dí el peso que se merece al personaje y que a Juan Gabriel le encantó lo que se hizo”, explicó. Aunque se quedó con las ganas de recibir esa felicitación en persona, Yorvick tiene muy claro cómo hubiera sido su encuentro: “Yo lo que hubiera hecho es, primero, verlo a los ojos por un instante y después darle una abrazo fuerte, para luego decirle ¡gracias!”.

Carlos se encargó de dar vida desde que Juan Gabriel entra a un coro de la iglesia, su breve paso por Estados Unidos, su llegada a la Ciudad de México y su ingreso al Palacio Negro de Lecumberri. Sobre, cuál fue la escena más difícil el actor nos dice: “Como Juan Gabriel es un artista en todos los sentidos, yo creo que no hubo una en especial. Todas las escenas fueron un reto, todas fueron difíciles (…) Desde que comenzó el primer día de filmación hasta que terminó fue muy duro, especialmente porque era interpretar a Juan Gabriel, no imitar, no caer en esa comedia”.

El actor nos compartió su lema de vida, uno que justo en estos momentos nos deja una gran enseñanza: “Hoy estoy vivo, mañana ¿quién sabe? Así que cada momento, cada cosa la hago como si fuera el último día de mi vida, porque no sabemos qué va a pasar mañana y nadie tiene la vida comprada. Así que cuando yo entré en este proyecto me entregué en cuerpo y alma”. Así viviendo al máximo, Carlos Yorvick prepara su debut musical para finales de este año, una proyecto que merece y que seguramente hará con todo el amor y la pasión, tal cual, ha hecho todo en su vida.













