Rechazan existencia de fosa irregular en panteón de Xalapa

​Autoridades ministeriales y periciales rechazaron que en un panteón de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, hayan sido inhumados (sepultados) de manera irregular decenas de cuerpos como denunciaron organizaciones no gubernamentales.

Gilberto Aguirre, director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, explicó que todos los cuerpos de la fosa común del panteón Palo Verde de Xalapa se encuentran identificados, el problema fue que el personal del camposanto movió los restos y los revolvió sin avisar para poder comercializar de manera irregular terrenos para criptas privadas.

“Es totalmente incierta esa cifra. Lo que tenemos verificado hasta ahorita es que no tiene ninguna relación con una cantidad de 192, hemos abierto tres fosas y en la última donde buscábamos un cuerpo se encontraron restos de cuatro personas pero se debe a movimientos que hizo el panteón no a la Fiscalía”, aclaró.

En principio, el especialista detalló que contrario a la creencias populares, las fosas comunes de los panteones no son un simple hoyo enorme donde se apilan los cuerpos, sino que se trata de áreas específicas donde los restos sin identificar o de familiares con escasos recursos, son sepultados de manera individual.

“La fosa común es un área del panteón donde se sepulta a personas no identificadas remitidas por ministerios públicos y fiscales, pero también es un área donde el panteón designa terrenos a personas de escasos recursos que no tienen para sepultar o no tiene para comprar una propiedades para sepultar a sus familiares”, agregó.

Manifestó que en el caso de los cuerpos que son enviados por los ministerio públicos a la fosa común se siguen distintos protocolos, entre ellos la toma de muestras de ADN y huellas dactilares, se solicita al Registro Civil un acta de defunción, peritos acuden al lugar y se pide a la Secretaría de Salud que mande inspectores; mientras que los empleados de los panteones son quienes determinan el lugar donde serán sepultado de manera individual.

Skip ad

El especialista, detalló que antes del 2014, los cuerpos eran depositados en esas fosas comunes con un papel envuelto en bolsas donde se incluían los datos generales, pero ahora se colocan placas de aluminio, de tal forma que todos se encuentran con sus informes.

Sin embargo, reveló que detectaron que los empleados del panteón vendieron lotes para criptas en el área de la fosa común e incluso sacaron restos humanos y los colocaron en otras áreas sin emitir los avisos correspondientes.

También encontraron que al vencerse la compra de espacios de criptas privadas (pues se pueden adquirir por siete años o a perpetuidad), los empleados sacaros los cuerpos, los colocaron en otras áreas y volvieron a vender los espacios.

El jefe de los peritos, explicó que detectaron estas irregularidades en el panteón cuando estaban haciendo la búsqueda de una mujer identificada como Gemma Mávil, pues al ingresar los datos del ADN de sus familiares encontraron coincidencias en la base de datos de personas enviadas a la fosa común hace más de cinco años.

Indicó que al acudir al panteón a la zona donde se tenía el registro de la inhumación de la mujer, encontraron no sólo un cuerpo, sino cuatro en total, uno de ellos muy antiguo e incluso con los restos óseos áridos.

Dos cuerpos ya fueron identificados, pero otros dos debieron ser enviados a servicios periciales porque los empleados del panteón revolvieron restos de criptas privadas que se les había vencido su contrato o de otras áreas de fosas que decidieron vender de manera ilegal en años pasados.

“Tenemos que ver de quien se trata, pruebas de ADN porque no estaban con una identificación clara”, manifestó y subrayó que aún no se sabe si uno de esos restos corresponde a la mujer que están buscando.

En tanto, el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que se tiene abierta una investigación ministerial en contra de ex funcionarios de dicha dependencia o de la antigua Procuraduría General de Justicia que enviaron el cuerpo de la mujer a la fosa común a pesar que sus familiares ya la buscaban y había denuncia por su desaparición.

“Se investigará y se actuará sea contra quien sea del nivel que sea, pero en este momento nuestra prioridad es encontrar los restos de esta persona”, afirmó.

Exigen renuncia del Fiscal

Mientras, el gobernador electo de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, exigió la renuncia del Fiscal General al asegurar que es una grave irregularidad el haber sido depositados 192 cuerpos sin identificar en la fosa común del panteón Palo Verde.

"Pediré al nuevo congreso del estado que de inmediato, al iniciar funciones, revise la permanencia del fiscal general porque ha incurrido en violaciones graves a los derechos humanos al ocultar a las víctimas la realidad del destino de sus cuerpos, al llevar cadáveres a cementerios clandestinos, como el cementerio de Palo Verde en Xalapa, negando la posibilidad de justicia", afirmó.

En conferencia de prensa, lamentó que se hayan enviado cuerpos en los últimos seis años a la fosas, sin cumplir con los protocolos de inhumación y de identificación, pues se carece de un registro de localización.

"Pedimos a los diputados de la nueva legislatura que actúen en solidaridad con la víctimas y que desde noviembre se empiece a revisar la permanencia del fiscal general del estado y se finquen las responsabilidad de carácter político”, exigió.​