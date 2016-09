En 6 años jamás he rehuido a mi responsabilidad y siempre he dado la cara: Duarte

​El gobernador Javier Duarte de Ochoa se defendió de los señalamientos de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo, quien pidió la entrada de elementos de cualquier corporación para hacerse cargo de la seguridad, que ya no puede estar en manos de Duarte.

A través de su cuenta en Twitter dijo categórico:

"En 6 años jamás he rehuido a mi responsabilidad y siempre he dado la cara, los veracruzanos eligen a un Gobernador no a un Gerente".

El mensaje sale a relucir luego de que también se dio a conocer que su gobierno encabeza la lista de estados que enfrentan acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación por simulación de reintegros.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">En 6 años jamás he rehuido a mi responsabilidad y siempre he dado la cara, los veracruzanos eligen a un Gobernador no a un Gerente.</p>— Javier Duarte (@Javier_Duarte) <a href="https://twitter.com/Javier_Duarte/status/772812842017837056">5 de septiembre de 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>​



​