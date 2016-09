Dejan fuera a Coatza de la estrategia de EPN en 50 municipios más violentos del país

​Pese al repunte en homicidios dolosos y secuestros, Coatzacoalcos quedó fuera de la lista de los 50 municipios incluidos en la estrategia de atención integral de combate a la violencia en el país que anunció el presidente Enrique Peña Nieto durante la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, según confirmó el presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol.

“Los últimos reportes que tenemos es que no está incluido Coatzacoalcos en esas 50 ciudades, para nosotros y para mí en especial y para el gobierno pues esto no significa que no debamos seguir haciendo el esfuerzo, insistiendo para que el Gobierno Federal le ponga una especial atención también así como en otras ciudades a Coatzacoalcos y en materia específica de secuestro, que es lo que nosotros estamos señalando”, expresó.

En entrevista, el alcalde dijo que desconoce la metodología para seleccionar a los municipios en los que se reforzarán las acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y combate a la violencia.

“Son estadísticas en las que desconozco cuál es la metodología, no sé cómo están hechas esas estadísticas para determinar estas ciudades, lo que sí sé es el rostro que veo todos los días de mis amigas y amigos de Coatzacoalcos, lo que sí sé es el clamor de una sociedad que anhela recuperar el ánimo, la paz y la tranquilidad y en ello estoy concentrado”, manifestó.

Cuestionado con respecto a si participará en la marcha convocada para el próximo 10 de septiembre, el edil porteño precisó que está a favor de la movilización, pero aclaró que decidirá de última hora si se suma a la misma debido al riesgo de que se desvíe el interés primordial.

“Vamos a, vamos a ver las condiciones de la marcha y por supuesto que estamos para participar en ésta y todas las expresiones”, apuntó.

Joaquín Caballero confirmó la publicación de un nuevo desplegado en el periódico El Universal para solicitar una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debido a la ola de secuestros y homicidios dolosos en la localidad.

