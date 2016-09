Descartan desalojen las bodegas electorales

​El consejero electoral Jorge Hernández y Hernández descartó que a pesar de la falta de pago a trabajadores y la renta de los consejos distritales, los propietarios puedan desalojar los espacios.

Aseguró que el simple hecho de sacar la paquetería electoral implicaría la comisión de un delito, por lo que descartó que las papeletas y actas de escrutinio y cómputo corran algún tipo de riesgo.

Hay que mencionar que el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, alertó del riesgo que corre la papelería en al menos 8 distritos electorales en donde no se ha dado el cierre de la elección local, ya que los consejos decretaron un receso como medida de protesta para exigir su pago de cinco quincenas.

Este fin de semana se les pago dos de las cinco quincenas a los trabajadores de los órganos desconcentrados, “el fin de semana recibimos 10 millones de pesos que nos alcanzaron para pagar dos quincenas para quienes trabajaron hasta el 31 de agosto”.

El consejero explicó que requieren de un monto similar para poder liquidar los pasivos a los trabajadores que tomaron algunas medidas de protesta que no han logrado sesionar en una última ocasión.

Cuestionado por el riesgo de que se saque la paquetería electoral de los consejos dijo: “no se pueda, estarían cometiendo un delito electoral. La personas que designamos nosotros son personas comprometidas con el proceso electoral, la circunstancia de que no se les pudo pagar a tiempo, es una circunstancia que escapa al OPLE”.

Dijo que confían que está misma semana la Sefiplan entregue un nuevo abono al órgano local para poder liquidar, “pero la paquetería electoral no corre ningún riesgo, el archivo del consejo no corre ningún riesgo y los bienes muebles no corren ningún riesgo”.

