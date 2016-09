Se hace viral el parecido de un mono con el villano de la saga, Voldemort

El universo de Harry Potter sigue vigente en el imaginario popular nueve años después que se publicara la última entrega de la saga literaria. Así, coincidiendo con la publicación en español del guión de la obra de teatro «Harry Potter y el Niño Maldito», se ha hecho viral el parecido de un mono recién nacido con el villano de la saga, Voldemort.

El nacimiento del conocido como «Voldemonkey» se llevó a cabo por cesárea después de que Ivy, su madre, padeciese serias complicaciones durante el parto.

A pesar de todo, tanto la cría como Ivy, están siendo tratadas en la unidad de cuidados especiales.

Por precaución la monita aún se encuentra en una incubadora y alimentándose a base de leche en polvo en el zoo de Paignton de Devon, Reino Unido.

El pequeño primate es una hembra de la especie colobo rey.





Su parecido con el personaje interpretado por Ralph Fiennes ha llevado a muchos en las redes sociales a comentar la noticia publicada originalmente por «Mirror»