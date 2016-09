La fina puntería de un estudiante evitó que sus compañeros hicieran examen

La fina puntería de un estudiante de la Universidad Estatal de Ohio evitó que él y sus compañeros de clase fueran sometidos a un examen de química.

Ante la mirada expectante de alumnos y maestro, el proyectil viajó unos 20 metros de distancia hasta su destino.

Vinny Forte, quien aspira a ser mariscal de campo de futbol americano, demostró sus dotes de lanzador al encestar, desde una distancia considerable, un papel en un bote de basura, informó la prensa local.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nY3U-p1gcX0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Antes de su hazaña, Forte había propuesto un reto a su profesor de química, para librar a la clase de una prueba de la materia.

El desafío incluso resultó educativo, pues el profesor quiso aprovechar la ocasión para explicar que la probabilidad de que Forte atinara era similar a la de hallar dos electrones con el mimso número cuántico en un átomo.

Una compañera de Forte difundió la proeza a través de redes sociales, donde causó sensación.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">S/o to Benny for making this shot and getting the entire lecture an automatic 100 on our first ochem quiz <a href="https://t.co/nmYJ34DjdM">pic.twitter.com/nmYJ34DjdM</a></p>— rachel brown ✧・゚: * (@yo_rochelle) <a href="https://twitter.com/yo_rochelle/status/771767113048584193">2 de septiembre de 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ​

​