Contaminación aumenta riesgo de efermedades renales

​Aunque se sabe que la contaminación del aire causa enfermedades respiratorias y cardiovasculares, un nuevo estudio indica que también es probable que provoque daño a los riñones. Los resultados, publicados en el próximo número de 'Journal of the American Society of Nephrology' (JASN), llaman la atención sobre el papel de la contaminación atmosférica en el desarrollo de la enfermedad renal en las zonas urbanas.

Diversas investigaciones han demostrado que los residentes de las ciudades donde hay niveles elevados de contaminación atmosférica padecen más enfermedades cardiacas, problemas respiratorios y cánceres del pulmón que quienes viven en zonas urbanas donde el aire es más limpio.

La contaminación del aire se ha convertido en un grave problema en muchas ciudades en China, pero la magnitud de su impacto en la salud de las personas no está clara. Para examinar cómo la materia particulada en el aire está afectando la salud del riñón, un equipo dirigido por Fan Fan Hou y Xin Xu, de la Universidad Médica del Sur, en Guangzhou, China, analizó los datos de las biopsias renales tomadas durante más de 11 años de 71.151 pacientes de 938 hospitales en 282 ciudades de toda china, que abarcan todos los grupos de edad.

En promedio, la probabilidad de desarrollar nefropatía membranosa, un trastorno inmunológico de los riñones que puede conducir a insuficiencia renal, aumentó un 13 por ciento anual durante el periodo de estudio de 11 años, mientras que las proporciones de otras importantes enfermedades del riñón se mantuvieron estables. Las regiones con altos niveles de contaminación atmosférica por partículas finas registraban las tasas más altas de nefropatía membranosa. "Nuestro hallazgo principal es que la frecuencia de la nefropatía membranosa se ha duplicado en la última década en China. Se demuestra que el incremento se corresponde estrechamente con la distribución regional de la contaminación del aire por partículas", concluye Hou.

LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que son muchos los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las personas. En efecto, la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares.

La contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas. Los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno.

La organización calcula que en el mundo suman 1,3 millones las personas que mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo. La contaminación del aire representa un grave problema de higiene del medio que afecta a los habitantes de los países en desarrollo y desarrollados.

