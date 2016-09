Edith González cambia de look al enfrentar su batalla

​Como nunca la habíamos visto antes, la actriz aparece en la imagen con la melena corta en un estilo chic y moderno que resalta sus facciones. “¡Hola fan-milia! ¡Un paso adelante es un paso de vida! My brand new look for the brand new me! 1. Dress up 2. Cheer up 3. Sheer up and never give up! #Fuerzafuria”, escribió junto a la fotografía dando muestra de su excelente actitud y positivismo ante esta dura etapa. Las reacciones no se hicieron esperar, sumando más de 10,000 corazones rojos y todo tipo de halagos de parte de sus fanáticos.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJ8WWM4gXsU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hola fan-mila!!! Un paso adelante es un paso de vida!!! My brand New look for the brand new me!!!! 1-Dress up 2-Cheer up 3- Show up and never ever give up!!! #fuerzafuria 💪🏻</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-04T17:48:30+00:00">4 de Sep de 2016 a la(s) 10:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Apenas unos días antes de hacer esta revelación, Edith había aparecido en el Palacio de Bellas Artes como parte de la campaña “Leo, luego existo”. En aquella oportunidad se le había visto sonriente y con sus habituales largos caireles. El tono de su melena era un chocolate que ahora se ha transformado con algunas luces que dan movilidad a su nuevo corte.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJhIvtUgXb5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Mi Cons siempre conmigo!!! #DeLaManoPorLaVida!!!! #fuerzafuria</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-25T04:10:09+00:00">24 de Ago de 2016 a la(s) 9:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Antes de esta imagen, Edith solo había compartido dos publicaciones haciendo referencia a su padecimiento. El primero, en el que explicó lo que estaba sucediendo y el segundo, en el que dejó ver que su hija Constanza se ha convertido en su gran apoyo durante estos duros momentos. “¡Mi Cons siempre conmigo! #DeLaManoPorLaVida”, escribía junto a una tierna fotografía en la que se veía las manos de madre e hija recargadas sobre lo que parece ser una cama, sosteniendo una rosa.

Fue hace dos semanas cuando Edith dio a conocer la difícil noticia. “¡Hola a toda mi fan-familia! Como siempre, prefiero darles la información para evitar especulaciones. En días pasados fui intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente, encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso, tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte, llena de vida y ¡trabajando! Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud, los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto. ¡Todo mi cariño y amor! ¡Los quiero!”, se leía en aquel mensaje.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJRdDMeg8ff/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hola a toda mi fan-milia! Como siempre prefiero darles la información para evitar especulaciones. En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte,llena de vida y trabajando! Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud, los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto. Todo mi cariño y amor!!! #fuerzafuria!! Los quiero!!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una foto publicada por Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-19T01:59:43+00:00">18 de Ago de 2016 a la(s) 6:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

