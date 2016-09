Con solo 12 años, ya es un estudiante universitario

​¿Te acuerdas de tu primer día en la universidad? Seguramente con 18 años sentías que estabas dando uno de los pasos más grandes de tu vida. Ahora imagina que lo hubieras vivido con tan solo 12 años. Esa es una realidad para Jeremy Shuler, un pequeño que este otoño se incorporará a la Universidad de Cornell.

Con un IQ de 156 no sorprende que Jeremy se haya convertido en el estudiante más joven de la universidad de la Ivy League. El chico estudiará ingeniería y hace un año recibió su diploma de un curso online de la Texas Tech University Independent School District, después de haber sido educado en casa por sus padres.

Según reporta AP, Jeremy leía sin problemas en inglés y coreano desde que tenía 2 años y a partir de ahí las cosas solo fueron hacia arriba. Un especial interés por la ingeniería aeroespacial, amor por The Lord of the Rings y una extraordinaria facilidad para las matemáticas, son solo algunos de los rasgos característicos de este chico.

Fueron precisamente las matemáticas las que lo ayudaron a socializar con otros chicos, pues según narra su mamá antes de conocerlas, le era difícil conectar con los demás. Por supuesto, Jeremy no vivirá la experiencia universitaria habitual, pues vivirá fuera del campus con sus papás.

¿De dónde le viene el amor por el conocimiento? Precisamente de ellos, Andy Shuler, su papá estudió precisamente lo mismo que su hijo en las mismas universidades. Mientras que su mamá, Harrey, quien es nativa de Korea, hizo lo propio, marcando un camino muy claro para el pequeño Jeremy.

