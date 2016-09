Nick Cave compone sobre la desaparición de su hijo

​Pasa más de una hora. Y, solo entonces, se oye su nombre: “Arthur”. Su presencia se percibe sin embargo desde el primer instante. Está en todas las frases, en todas las canciones, en cada plano. La idea vino del propio Nick Cave: confiaba en que tal vez el filme sería una cura. En el fondo, nadie tiene un manual de instrucciones ante la pérdida de un hijo. Ni siquiera existe un término en español. Así que cada uno reacciona como puede. Y cuando Arthur Cave falleció, en julio de 2015, al precipitarse con tan solo 15 años por un acantilado de Brighton (Reino Unido) tras haber consumido LSD, el rockero australiano le pidió apoyo a su aliado natural: las artes.

Siguió adelante con el disco que estaba grabando, el 16º con los Bad Seeds: Skeleton Tree. Y, en diciembre, convenció al cineasta Andrew Dominik de que rodara una película sobre aquel proceso creativo y postraumático. One more time with feeling conmocionó este lunes, fuera de competición, al festival de Venecia, antes de su única proyección, el jueves en un selecto grupo de salas del planeta.

“Nick no quería tener que promocionar Skeleton Tree y hablar de estos temas con decenas de desconocidos. Así que la película resolvía ante todo un problema práctico. También pienso que ha intentado afrontar el drama novelándolo, como si contarlo como una historia pudiera ayudar. Aunque no creo que haya servido”, asevera Dominik ante un grupo de redactores. Cineasta y músico, amigos desde hace 10 años, pactaron una regla inquebrantable: el director grabaría lo que quisiera, pero Cave tendría poder de veto en fase de montaje. Además, Dominik decidió descubrir qué película sería sobre la marcha. Sin apenas planes previos, filmó lo que veía fluir ante sí durante los 10 días que se pasaron rodando.

​