Gobierno de Veracruz no ha podido explicar el uso irregular de 35 mil mdp

​El gobierno de Veracruz no ha podido explicar el uso irregular de más de 35 mil millones de pesos de fondos federales desde cuentas públicas del 2011 a 2014, por lo que la pregunta es: “¿el dinero dónde está?”, señaló Juan Manuel Portal, titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En entrevista en el noticiero de Carlos Loret de Mola de Televisa, informó que del concentrado de solventaciones pendientes de la Cuenta Pública 2011-2014, donde Veracruz tenía pendientes de comprobar recursos por 35 mil millones de pesos, apenas se ha podido comprobar el uso de 900 millones de pesos.

“Son recursos del 2011, y estamos en 2016 y no han podido solventar, es mucho tiempo el que se les ha dado para que demuestren como han usado el recurso”, dijo.

Además acusó que el gobierno hizo comprobaciones simulada a las ASF por casi 12 mil millones de pesos, por lo que se ya se interpusieron denuncias.

Detalló que la simulación en la entrega de recursos consiste en devolver el dinero, pero retirarlos al día o a la semana siguiente, o tomar de un fondo para comprobar otro.

- ¿Javier Duarte tendría que estar en la cárcel?

-No lo diría así, lo que hacemos nosotros es presentar las denuncias de hechos ante la PGR, y ellos tienen la información.

-Reconoció que la ASF ha detectado que hay retenciones de impuestos a maestros, algunas cuotas de seguridad social que se retienen vía nómina, y no se reportan al SAT “son convenios que luego se firman al final del año y se regularizan”, señaló.

El auditor rechazó haberse reunido con el gobernador Javier Duarte, tal y como lo informó el mandatario en su cuenta de Twitter.

“Yo me reuní hace un año, en noviembre y en la última vez me ofreció que iba a comprobar en una semana, me dijo que me iba a llevar papeles, y volvió en​ dos semanas, con carpetas que no tenían nada, y un fotógrafo”, señaló.