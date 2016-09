Acusa SEV a Sefiplan de retener los descuentos que aplican a maestros al obtener crédito

​La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Xochitl Adela Osorio Martínez, responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Plantación (Sefiplan) de retener los descuentos que aplican a maestros, que obtuvieron algún crédito a través de la Sofom Intermercado.

Explicó que la Sefiplan manda la nómina con los descuentos de cada maestro y la SEV no tiene responsabilidad en el presunto desvío de los recursos de los trabajadores.

"Sefiplan paga la nómina con todos los descuentos, nosotros no retenemos", insistió

Hay que recordar que este martes se hizo público a nivel nacional el desvío de más de mil millones de pesos que fueron descontados a trabajador a la SEV y salud por créditos otorgados por la Sofom Intermercado.

Osorio Martínez dijo que la dependencia estatal mantiene adeudos con el sector educativo al no transferir los fondos que corresponden al presente ejercicio fiscal, sin embargo, dijo, no tenía el monto actualizado.

"Si hay pendientes, ahorita tenemos auditorías de la Federación y del Estado y en breve nos darán a conocer los resultado para saber el déficit que tenemos".

En otro tema, cuestionada sobre la falta de maestros en algunas escuelas, explicó que la SEV está permitiendo las posiciones a los sindicatos, para que en las cadenas ubiquen a los maestros que fueron evaluados, lo que ha significado el retraso en algunos planteles, dando que algunos docentes no quieren el lugar que se les asignó.

Sin embargo, dijo, que derivado de la necesidad urgirán a los profesores a que se presenten a su lugar asignado y posteriormente realicen los trámites de cambio, pues no debe haber grupos sin profesores.

"Vamos a enviar a las escuelas, a los jóvenes que contratemos, si no llegan los jóvenes de las cadenas pues ya será más adelante que se hagan los cambios para que no estén sin clases. Si algo hay en Veracruz son maestros, no hay déficit".

En el caso de la directora de la escuela primaria, Nicolás Bravo en Tlapacoyan deberá asumir las consecuencias por permitir que en el plantel escolar a su cargo, se cometan irregularidades como la última que fue evidenciada en un video, donde al parecer la presidenta de la asociación de Padres de Familia, le quita de forma arbitraria los libros de texto gratuito a un alumno.

Afirmó que como lo marca la ley, los libros no deben ser condicionados en las escuelas, por lo que dijo estas irregularidades no las permitirá y por lo anterior, se levantó un acta con el departamento jurídico.

Serán las instancias oficiales las que revisarán la problemática en esta escuela, pues se cometieron irregularidades y la directora permitió que los padres decidieran, y en toda escuela, los únicos autorizados en relación al manejo de los niños son los docentes.

"Esto es irregular y trastoca muchas disposiciones normativas pero aquí hay que asumir que la directora de la escuela tiene que responder a una situación tan desagradable".​