Trump acusa a Peña Nieto de pasar por alto las reglas de su reunión

​La reunión entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto sigue destilando novedades. El candidato republicano a la Casa Blanca acusa al presidente mexicano de haber vulnerado las reglas del encuentro que celebraron el pasado miércoles en México. Trump asegura que acordó con Peña Nieto que no hablarían del coste del muro fronterizo, que el magnate promete construir y que sostiene que pagaría el país vecino.

“El hecho es que México pagará por el muro. Se habló de que no se hablaría, pero ellos conocen mi posición y yo conozco su posición”, dijo Trump en una entrevista a la cadena ABC emitida este martes.

Un asesor de Trump ya reveló el domingo ese supuesto pacto para evitar el asunto más espinoso en la relación del republicano con México. El exalcalde de Nueva York Rudy Giulani, que estuvo presente en la reunión, dijo que previamente se había acordado no hablar del coste del muro porque ambas partes sabían que no podían llegar a un entendimiento, pero que Peña Nieto decidió abordarlo durante la entrevista y que él dijo que el asunto no estaba sobre la mesa.

Tras la reunión, surgieron versiones contradictorias que finiquitaron el clima conciliador que ambas partes habían buscado con el encuentro. En la rueda de prensa junto al presidente mexicano, Trump explicó que hablaron del muro fronterizo pero no del coste. Peña Nieto no dijo nada sobre el muro ante la prensa, pero esa misma tarde escribió en Twitter: “Al inicio de la conversación con Donald Trump dejé claro que México no pagará por el muro”.

Por la noche, en un mitin en Arizona, Trump elevó el tono y rompió los puentes tendidos con Peña Nieto horas antes: “México pagará el muro. Al 100%. Todavía no lo saben, pero pagarán por el muro”, dijo. Según el diario ‘The Wall Street Journal’, el republicano decidió hablar, en el mitin, del coste del muro porque estaba molesto por el mensaje que había escrito Peña Nieto en Twitter.

En la entrevista en ABC, Trump negó que Peña Nieto le dijera que México no pagaría por el muro. “La realidad es que no lo dijo. Lo tuiteó después de que yo me marchara”, aseguró.

​