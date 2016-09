No será la primera ni la última vez que la SCJN invalide la modificación de leyes locales

​El vicecoordinador de la fracción del PRI en la Cámara local, Raúl Zarrabal Ferat, afirmó que no será la primera ni la última vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta o invalide la modificación de leyes locales.

En entrevista, en el marco de las guardias de honor frente al monumento de Hidalgo, aseguró que el hecho de que se hayan invalidado seis decretos que echan abajo la creación del Sistema Estatal Anticorrupción forma parte de la construcción de las instituciones y las leyes.

El priista descartó que los Ministros de la Corte le hayan corregido la plana a la mayoría en la LXIII legislatura, y afirmó que ningún Cámara se puede limitar a legislar por el temor a que alguien revise su trabajo y lo pueda invalidar.

El legislador rechazó que se les pueda fincar alguna responsabilidad legal por validar, antes de tiempo, el sistema estatal anticorrupción, como lo afirmó la magistrado Concepción Flores Saviaga.

“No comparto esa opinión, muy respetable. Lo que les quiero decir es que nuestro único interés de haber actuado y participado es para no darle pie a un día más, menos en que no se trabaje a favor de un sistema anticorrupción (…) no hemos inventado nada, ni el hilo negro, solo queremos darle a Veracruz las instituciones que demandan”.

Afirmó que la controversia, es parte del trabajo legislativo, “es parte de la construcción de la instituciones y las leyes, no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a estar sujetos a la revisión y evaluación (…) mal haría un Congreso que no trabajara o actuara por pensar que va a estar enfrentándose a revisiones”.

​