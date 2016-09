Eiza González respondió a las fotos con Calvin Harris

​Siempre discreta con los temas de su vida privada, Eiza González sorprendió al reaccionar a las imágenes en las que se le ve muy feliz del brazo del DJ escocés, Calvin Harris. Pero no, Eiza no confirmó ninguna relación, es más, reiteró que sus asuntos personales prefiere dejarlos en casa: “Quiero mantener mi vida en privado”, declaró la actriz en entrevista con Variety Latino.

Aunque realmente no aclaró qué sucede con su amistad con el ex de Taylor, Eiza expuso su poderosa razón para no involucrar su vida con el trabajo. “Una vez escuché a Kevin Spacey decir algo que realmente resonó en mí. Dijo: ‘Si la gente sabe demasiado sobre mí, cuando vea los personajes que interpreto solo verán a Kevin. Quiero que vean al personaje al que estoy dando vida’. Así que eso es lo que quiero hacer en el futuro”, comento.

Al preguntarle directamente qué sucede entre ella y Calvin Harris, la actriz dijo tajante que no tenía “nada”, “cero” que decir sobre el tema. Aunque Eiza no quiera hablar de su vida privada, los paparazzis en Los Ángeles la han convertido en una de las celebridades consentidas para seguir.

Ante la negativa de Eiza para aclarar las dudas de los medios y sus fans, nos quedamos con aquel proverbio que reza que “una imagen dice más que mil palabras”. Partiendo de esta premisa, en la imagen Eiza y Calvin se ven muy cercanos y la sonrisa de ella lo dice todo: su amistad la mantiene muy contenta.

Hace un par de semanas, cuando la actriz mexicana acaparó los titulares tras haber coincidido con Cristiano Ronaldo en Ibiza y, luego, en un club de Los Ángeles, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para poner un alto a los rumores, después de que un diario citara supuestas declaraciones suyas: “Yo no hablo de nadie, ni de mi vida personal y para que quede BIEN CLARO no he declarado nada. Y menos a un periódico amarillista barato”, escribió.

