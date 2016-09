La reacción de Macey cuando descubre que ha encontrado a su donador de corazón

​<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IWtjS22qWKM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

“Me acaban de llamar”, comienza Patrice, madre de Macey, en un video compartido en la página de Facebook de la chica. “Me dijeron que no están seguros pero que nos tenemos que alistar porque nos van a hablar en una hora”, para este momento Macey ya sospecha las buenas nuevas y no puede ocultar su emoción. Patrice no alcanza a decirle a su hija la noticia completa, pues para entonces las dos ya están llorando y abrazándose, celebrando la promesa de una mejor vida para la jovencita.

Patrice trata de ser realista y de no ilusionar de más a Macey, repitiéndole en más de una ocasión que no es algo seguro pero que tiene que empacar para estar lista. Es imposible no conmoverse al ver la enorme felicidad que embarga a Macey, porque ella sabe que este nuevo corazón significa una segunda oportunidad.

Solo unas horas después de que se grabara ese video, Macey ya se encontraba lista para recibir su nuevo corazón. Afortunadamente, la operación fue todo un éxito y lo primero que hizo la joven cuando estuvo enteramente consciente, fue escuchar el latido de su nuevo corazón. Ahora, mientras se recupera, no solo se dedica a ver Project Runway, su programa favorito, sino que entretiene a todos los niños que como ella están internados en el hospital. En definitiva, Macey es una adorable jovencita.

​