Cómo ha cambiado el cuerpo de Gigi Hadid al convertirse en top model

​El camino de Gigi por las pasarelas comenzó a los 2 años, al modelar para Baby Guess, sin embargo, sus primeros grandes logros fue en 2012, al convertirse en imagen de Guess y en 2014, cuando con sólo 19 años- debutó en la Semana de la Moda de Nueva York para la firma Desigual, apoderándose de la pasarela con su belleza y frescura. Su carrera despuntó, convirtiéndose en la representante de marcas como Max Mara y Tom Ford Eyewear.

¿El momento clave en su camino a ser top model? Cuando impactó en una after party de los Premios Oscar, al resaltar sus curvas en un vestido negro con cortes de Atelier Versace, y una coleta alta, atrapando todas las miradas y atención de las cámaras. Un año antes, Gigi asistió a ese mismo evento en un look azul marino y tacones nude, mostrando una figura más tonificada, y un peinado retro glam.

Desde entonces, Gigi se convirtió en una de las modelos más solicitadas, apoderándose de todas las Semanas de la Moda para las pasarelas de Balmain, Elie Saab, Versace, Chanel y Tommy Hilfiger, en el 2015 y parte del 2016. Sin embargo, la figura curvílinea de Hadid la convirtió en blanco de críticas, defendiéndose y argumentando que gracias a éstas logró la carrera que tiene.

“No, no tengo el mismo tipo de cuerpo que el resto de las modelos en los desfiles. No, no me creo la mejor en ningún desfile. Sí, quiero tener una forma de desfilar única pero también sé que tengo que mejorar. No, no soy la primera ni la última modelo de mi tipo en la industria. Pueden inventar todas las razones que quieran para explicar porqué estoy donde estoy pero, de verdad, soy una gran trabajadora que confía en sí misma [...] Si no te gusta, no me sigas, no me veas, porque no me iré a ningún lado. Si no tuviera el cuerpo que tengo, no tendría esta carrera", comentó en su Instagram.

Y aunque Gigi defendió sus curvas en ese momento, la celebridad volvió a ser atacada este mes, al mostrar un radical cambio, mostrando una figura más delgada –y en la que sobresalen sus clavículas y huesos del pecho-. ¿Su respuesta? Que todo se debió al paso del tiempo y crecimiento.

“Se le llama crecer. Los cuerpos cambian cuando las niñas se convierten en mujeres, de la misma forma que el cuerpo de mi madre cambió a esta edad. El hecho de que mi cuerpo haya sido juzgado durante los cuatro años que ha abarcado mi salto a la madurez, me ha mostrado la tendencia humana de etiquetar a los demás y emitir juicios maleducados. Por cierto, me encantó mi cuerpo atlético de cuando tenía 17 y me encanta también el de ahora. Sí, he perdido un poco del volumen propio que se tiene en la infancia. La masa muscular que gané con mis entrenamientos de voleibol durante el instituto se ha transformado con los años en tejido fibroso adquirido por el boxeo. Además, el estrés ha podido, seguramente, afectarme, pero nunca he tratado de cambiar mi cuerpo a propósito. Sigo comiendo lo que me apetece, sigo sintiéndome fuerte y sigo siendo sana”, argumentó en Instagram. Y tú, ¿en qué momento crees que lució mejor?

