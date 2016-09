Ex presidente español compara la paz de colombia con la caída del muro de Berlín

​El primer guiño fue para alguien ajeno a la política. Durante la mesa ‘El papel de Colombia en América Latina’ el expresidente español Felipe González recordó al Premio Nobel Gabriel García Márquez y se preguntó “¿se imaginan lo que ‘Gabo’ estaría disfrutando un día como hoy?” dijo González al recordar al colombiano más universal. Cada vez que llegaba un nuevo presidente al poder “Gabo tenía la esperanza de que ahora sí lo íbamos a lograr” recordó González. “Porque esta no es la paz del presidente Santos sino de todos los colombianos”.

En cuanto a su dimensión internacional e histórica el ex mandatario socialista comparó la paz en Colombia con la caída del muro de Berlín y la capacidad que tuvo la reunificación alemana para aunar a todo un país frente a un proyecto común. “Colombia vive un momento de política en grande y de política hecha para las generaciones siguientes” dijo. Sobre el plebiscito del próximo 2 de octubre en el que los colombianos votarán a favor o en contra del acuerdo alcanzado en Cuba entre el gobierno y la guerrilla, en opinión de González la pregunta que, en realidad, responderán en las urnas los colombianos no es si apoyan o no el proceso de paz sino si “apuesta usted por la paz o seguimos discutiendo si se trata de un acuerdo mejorable”.

En la misma línea de transcendencia histórica el ex presidente de Chile Ricardo Lagos celebró el acuerdo de paz y le dijo a los colombianos que “con lo que estáis haciendo aquí, América latina siente que se está poniendo de pie”.

En los últimos meses, prácticamente todos los expresidentes colombianos se han alineados a favor del proceso de paz, excepto Daniel Pastrana y Álvaro Uribe. Uno de los más activos defensores del sí es Ernesto Samper (1994-1998), actual Secretario General de UNASUR y víctima de un atentado en el que recibió cuatro disparos que aún alberga en su cuerpo. “Soy el ex presidente con más a-plomo del país” dijo entre risas en el club El Nogal que abarrotaba el auditorio. Más seriamente Samper explicó que el acuerdo alcanzado en La Habana fue sólo “para lograr la ausencia de violencia pero que la paz es un proceso mucho más largo que tardará al menos tres generaciones en lograrse.

La mejor forma de implementar el proceso de paz, dijo Samper es llevar el Estado a las zonas más remotas del país. “La violencia floreció donde no había Estado pero que la paz hay que exportarla y hay llevarla a las regiones con escuelas, hospitales, deporte…” resumió el exmandatario liberal quien dijo que la guerra supone un 2% del PIB al país.

Otro de los mandatarios presentes en el acto fue el actual alcalde de Ciudad de Guatemala y ex presidente de Guatemala Álvaro Arzú (1996-2000). Arzú fue un buen ejemplo de lo que vive Colombia ya que formó parte de los negociadores de la paz en Guatemala en 1991 y sometió a un plebiscito con 4 preguntas los acuerdos alcanzados. Arzú fue derrotado pero se logró una paz imperfecta que años después aún defiende: “Conozco malas guerras, pero no conozco una paz mala” concluyó uno de los artífices de la paz en el país centroamericano.

