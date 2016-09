Ballet con causa en Oaxaca

​Además de presentar una obra que lleva el mensaje de la prevención del cáncer de mama, el elenco y demás participantes de Extrañando a Mamá presentan un espectáculo con el que buscan apoyar el tratamiento de dos menores con leucemia.

El estreno de Extrañando a Mamá fue el pasado mes de mayo, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la enfermedad. No obstante, vuelve al escenario como parte también de los festejos de aniversario del teatro Macedonio Alcalá.

De acuerdo con Ariadna Sosa, madre de la bailarina Aleida y responsable de la idea original de la pieza, dijo que con este ballet se busca mostrar que también se puede aportar socialmente.

Con 11 y 12 años, Isabel y Felisa son las dos menores que padecen leucemia y se encuentran en situaciones precarias, por lo que serán beneficiadas con lo recaudado en las funciones de Extrañando a Mamá (16:00 y 18:00 horas).

"Nuestro compromiso es grande, porque es con estas dos niñas; esperamos tener éxito, pero en razón de poder ayudarlas", señaló Ariadna Sosa.

Por su parte, la bailarina Aleida Ruiz expresó su gusto por participar en la obra y apoyar a dos niñas: Isabel y Felisa.

"Cuando las conocí, me di cuenta que son muy fuertes y con ánimos, a pesar de estar enfermas, Yo creo que todos los niños tenemos que valorar lo que tenemos. También me di cuenta, que no importa a qué nos dediquemos, podemos ayudar".

Variedad de disciplinas

Janet García, coreógrafa, dijo que la obra Extrañando a Mamá contará en estas funciones con la participación de talentos en varias disciplinas. Practicantes de tae kwon do, de gimnasia, danza, así como la conjunción de escenografía en video, podrán disfrutarse en la obra.

La obra Extrañando a mamá es una idea original de Ariadna Sosa, con coreografía de la bailarina Janet García, así como escenografía de Gonzalo GonHer.

La pieza lleva un mensaje de prevención del cáncer, a través de la historia de una madre y su hija, quienes viven las consecuencias de la enfermedad.

La obra será interpretada por la bailarina Aleida Ruiz Sosa, en el papel de hija y de Janet García, en el rol de madre. Las funciones se realizarán este 11 de septiembre, a las 16:00 y 18:00 horas, en el teatro Macedonio Alcalá.

Las entradas para la obra pueden adquirirse en las taquillas del teatro (con un costo de 100 pesos) y el recurso obtenido será destinado al tratamiento de dos menores con leucemia.

Para su presentación, la obra cuenta con el apoyo de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca, el teatro Macedonio Alcalá y diversos actores de la sociedad civil. Mariachi y más música por festejos del Alcalá.

En conferencia de prensa, el coordinador de Teatros de Oaxaca, Esteban San Juan Maldonado, aplaudió la labor de la bailarina Aleida Ruiz Sosa y demás talentos que se presentan en la obra Extrañando a Mamá e invitó a unirse a los festejos por los 107 años del teatro.

Asimismo, dio a conocer una serie de actividades para celebrar una año más del recinto, algunas de las cuales buscan recabar fondos para el mantenimiento del inmueble.

Entre las actividades anunciadas, se encuentran el concierto del Mariachi Oaxaca, a partir de las 20:00 horas del 8 de septiembre. Este evento, tendrá un costo de 100 pesos, donativo que servirá para el mantenimiento del teatro.

También la presentación de la Sinfónica de Oaxaca, el 9 de septiembre, a las 20:00 horas, con un recital que marca el inicio de su segunda temporada en este año.

Extrañando a Mamá, ballet con causa, el día 11, a las 16:00 y 18:00 horas. Esta presentación tendrá un costo de 100 pesos.

Finalmente, el 17 de septiembre, se tendrá el espectáculo Festejando con Cri-Cri, con la participación de la Orquesta Sinfónica Universidad con Valor, de las Facultad de Bellas Artes de la UABJO, dirigida por el maestro Eduardo Luna, así como la inclusión de los talentos: Mely Gova, Evelyn Rojas y Rodolfo Casal. El evento requiere un donativo de 100 pesos como acceso.

Las actividades fueron anunciadas en una conferencia de prensa, a la que asistieron Rogelio Santibáñez, de la Dirección de Promoción Artística y Cultural de Seculta; Ariadna Sosa, Esteban San Juan Maldonado, coordinador de Teatros de Oaxaca; Aleida Ruiz Sosa, bailarina, y Janet García, coreógrafa y bailarina.













