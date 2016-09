Piden las cuotas por abandono del gobierno a escuelas: directores

​Aunque por irresponsabilidad o falta de recursos los padres no cumplan con pagar la cuota voluntaria de sus hijos, los directores de diversos planteles educativos coincidieron en que no existe facultad en la sociedad de padres y de los docentes para retirar los libros de texto gratuito a los alumnos, sino más bien hacer labor de convencimiento con pláticas dirigidas a los tutores donde se les exponga que el gobierno federal, estatal y municipal no otorga un solo peso para el mantenimiento de las escuelas.

Luego de que Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó una denuncia contra María del Carmen Cruz Hernández por su presunta responsabilidad en el despojo de libros de textos a alumnos de la escuela primaria Leona Vicario, en la localidad de Tlapacoyan, municipio de Santiago, Veracruz, porque sus padres no habían pagado las cuotas de recuperación, los directores de las escuelas Eduardo Soto Innes, Felipe Ángeles, Ricardo Flores Magón y Lombardo Toledano, consideraron como inaceptable que haya ocurrido esta situación.

Sin embargo, aceptaron que es su responsabilidad darles a conocer las facultades al presidente, secretario y tesorero una vez que se integra la sociedad de padres para que sepan cuál será su desempeño en el cargo por el que son elegidos.

El profesor Luis Fernando Chan Chablé, director de la escuela Ricardo Flores Magón dijo que la sociedad de padres es quien se encarga de velar por los intereses de la escuela en cuanto a la infraestructura como es construir alguna obra que haga falta, impermeabilizar aulas, pintar la escuela, cambiar pisos, construir bardas.

En ese sentido dijo que el presidente es quien debe convocar a reuniones a los tutores para exponerles al principio de año las necesidades del plantel, el secretario toma nota de los acuerdos que toman los padres, mientras que el tesorero recibe las cuotas voluntarias y administra los recursos para solventar las necesidades.

Con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 14, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Federal de Educación, la Secretaría de Educación Pública a través de su página oficial indica que para las atribuciones de las asociaciones son:

Proponer y promover, en coordinación con los directores de las escuelas y, en su caso, con las autoridades escolares y educativas, las acciones y obras necesarias para el mejoramiento de los establecimientos escolares y de su funcionamiento.

Reunir fondos con aportaciones voluntarias de sus miembros para los fines propios de las asociaciones, fomentar la relación entre los maestros, los alumnos y los propios padres de familia, para un mejor aprovechamiento de los educandos y del cumplimiento de los planos y programas educativos, propiciar el establecimiento de centros y servicios de promoción y asesoría de educación para adultos, promover la realización de actividades de capacitación para el trabajo.

También participar en el fomento de las cooperativas escolares del ahorro escolar, proporcionar a la SEP la información que ésta les solicite para efectos del presente reglamento, cooperar en los programas de promoción para la salud y participar coordinadamente con las autoridades competentes en las acciones que éstas realicen para mejorar la salud física y mental de los educandos, la detección y previsión de los problemas de aprendizaje y el mejoramiento del medio ambiente.

La directora de la escuela Eduardo Soto Innes, Martha Elena Valenzuela Vázquez consideró que la sociedad de padres tiene claro que sus actividades van encaminadas a lograr mejoras para el plantel, por lo que se les ha hecho hincapié constantemente en que no deben retener las boletas de los alumnos cuyos padres no hayan pagado las cuotas “voluntarias”, mucho menos quitarles los libros de texto que manda la Secretaría, pues de esto no tienen facultad ni siquiera los maestros.

Ante la situación que evidenciaron las redes sociales en un video que circuló el que se observa que la presidenta de la sociedad de padres interrumpe una clase con el objetivo de retirar los libros de texto gratuitos a varios menores debido a que argumenta no habían pagado una cuota, dijo que esto lo tomará como un llamado para reunirse con la asociación y explicarles nuevamente sus atribuciones.

El director de la primaria Licenciado Leobardo Toledano, José Luis del Ángel Loyde agregó que la SEP envía los libros para que se distribuyan de manera gratuita en cada una de las escuelas, por lo que su entrega no puede ser condicionada por la sociedad o por los maestros, ya que están conscientes de que caerían en un delito.

Reconoció que la madre de familia pudo haberse desesperado como sucede en este municipio ante la irresponsabilidad de algunos tutores que no aportan la cuota de recuperación, ya que de esta manera la escuela obtiene pintura, reparan ventiladores, se arreglan puertas y ventanas, construyen baños y compran material para la limpieza de los salones, pues la SEP no brinda ningún apoyo económico para solventar las necesidades de mantenimiento y esto debe salir de los padres.

El profesor Luis Alberto Uitz Herrera, director de la escuela Felipe Ángeles mencionó que en cada reunión los maestros y la sociedad tienen que motivar a los padres a que cooperen en la educación de sus hijos que en este país no es gratuita en lo que respecta al mantenimiento de los planteles, pues estos gastos los tiene que sufragar el tutor, ya que la secretaría únicamente paga el salario de los docentes.

A la sociedad de padres se les ha enterado de que no deben exigir la cuota a los tutores sino motivarlos a que su participación es de vital ayuda para que sus hijos estén mejor en sus aulas, incluso el pago de su cooperación puede ser desde 20 pesos en cada pago hasta que terminen de saldar la cantidad acordada en asamblea, ya que lo importante es que todos participen.

