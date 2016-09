Afirma SEP que el 98% de las escuelas de Oaxaca regresaron a clases

​El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer informó que hasta el corte realizado el día miércoles, en Oaxaca se registró que el 98 por ciento de las escuelas ya se encuentra operando.

Entrevistado por Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el titular de la SEP puntualizó que desde el arranque del ciclo escolar se tiene registro de que la mayor parte de los planteles realizaban sus actividades educativas de manera regular, sin embargo, se prevé que esta semana se reanuden las clases en todos los centros formativos de Oaxaca.

"El 98 por ciento ya están trabajando, la verdad, es que la mayoría de las escuelas estuvo trabajando en Oaxaca, lo que pasa es que ayer de manera formal se acabó el paro, hoy se espera que otras escuelas restantes regresen, una vez que se encuentren todos en clases, podremos analizar si existen condiciones para reestablecer el diálogo”, puntualizó.

En cuanto a las condiciones del diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Nuño Mayer mencionó que bajo ningún término habrá posibilidad de abrogar la reforma educativa.

"El gobierno federal tiene claro que para qué no serían las mesas, no van a ser ni para platicar la abrogación de la reforma, por dos cosas: en primer lugar, porque no estamos de acuerdo con ello y en segundo lugar, porque no estamos en facultad de hacerlo”, expresó.

Asimismo, enfatizó que no existe acuerdo con la sección 7 de la CNTE para que se suspenda la aplicación de la reforma educativa en el estado de Chiapas, dijo que no existen términos para acceder a este tipo de condiciones, ya que la meta es que el proyecto del modelo educativo es que se camine hacia un mejor futuro.

"Me preocupa que la sección 7 esté difundiendo esta versión, que pretenda consultar a sus bases para no terminar con el paro, si ellos creen o engañan a su base o algunos maestros diciéndoles que la reforma no se va a aplicar hasta el 2018, cuando ellos vean que esos señalamientos son falsos, entonces, estaremos en una situación complicada”, advirtió.

​