Caída de cabello en otoño, ¿cómo prevenirlo?

​Seguramente habrá unos días en los que recoges más cabello de lo normal en tu cepillo. No te preocupes, la caída de cabello en otoño es un hecho normal e inevitable. Al igual que los animales ‘mudan’ el pelo, los humanos hacen lo mismo con su cabello, es una caída estacional. Lo que sí podemos hacer es curarnos en salud y seguir unos consejos para que esta caída de cabello no sea excesiva. A veces hay otros factores que también pueden influir y entre una cosa y otra no queremos quedarnos sin pelo. Sigue estos consejos y cúrate en salud.

Lo primero y más importante es que tomes vitaminas para el pelo. Las deficiencias nutricionales son las primeras que pueden influir en la caída del cabello de otoño. De nada sirven los productos tópicos si no tratamos la salud de nuestro pelo des del interior. Así que ir a la farmacia o herboristería y comprar algún complejo vitamínico será nuestro primer cometido.¿Qué vitaminas necesitas?

Vitamina C: Es una vitamina básica para tu cabello y piel. La vitamina C es uno de los antioxidantes más útiles que podemos encontrar para nuestra belleza y la encontraremos en las frutas cítricas como las naranjas.

Vitamina B5: También conocida como Ácido Pantoténico, es una de las mejores vitaminas para combatir la caída del cabello, también la encontramos en el huevo, salmón, semillas de girasol, lácteos y cereales integrales.

Vitamina A: Otra de las esenciales, es la misma que encontramos en zanahorias, calabaza, lácteos y huevos.

Minerales: No te olvides que el complejo vitamínico debe contener zinc y magnesio, además de ácido linoleico.

Supongo que no hace falta decir que la alimentación es otro factor determinante para la salud de tu pelo. Procura mantener una dieta sana y equilibrada, que contenga todos estos nutrientes que necesitas. Para ir bien deberías incluir frutas como naranjas, pomelos, limones, kiwis o fresas, que son grandes portadores de vitamina C. También las verduras de hoja verde y las legumbres.

En tercer lugar, hace falta que cuides de tu salud emocional. El estrés, la depresión y la ansiedad no ayudan a la salud de tu pelo. Deberás intentar tomarte las cosas con más calma, no preocuparte tanto. Sabemos que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero si no estás capacitado para gestionar tus emociones de forma autónoma, siempre puedes acudir a un profesional que te ayude.

​