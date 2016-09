Los cuentos de F. Scott Fitzgerald 80 años después de que fueron escritos

​Los cuentos inéditos de F. Scott Fitzgerald, cuyo libro The Great Gatsby proporciona una representación icónica de los excesos de Estados Unidos en la Era del Jazz, verán la luz en abril, 80 años después de que fueron escritos.

Scribner, la editorial de Simon & Schuster, anunció que publicará I'd Die for you (Moriría por ti) una colección de historias que fueron consideradas muy controversiales para publicar cuando fueron escritas en la década de 1930.

Como un personaje de uno de sus libros, Fitzgerald tuvo una corta y trágica vida, murió en 1940 a la edad de 44 años luego de luchar por años con el alcoholismo y las enfermedades mentales de su esposa Zelda.

En sus años finales, envió a las mayores editoriales varias historias que repetidamente eran devueltas por los editores que decían que el trabajo de Fitzgerald era demasiado provocativo para esos tiempos.

"En lugar de permitir cambios y ser suavizado por sus editores contemporáneos Fitzgerald prefirió que su trabajo permaneciera sin publicar, incluso en momentos en los que realmente necesitaba el dinero", señaló Scribner en su página web.

El Gran Gatsby, publicada en 1925, capturaba los cambios de las costumbres y los extremos económicos en una época que el autor apodó como la Era del Jazz.

"Fue una era de milagros..." escribió. "Fue una era de excesos".

El libro fue elogiado por autores contemporáneos como T.S. Eliot y Willa Cather, pero las ventas fueron bajas como sus libros anteriores This Side of Paradise y The Beautiful and the Damned dejando a Fitzgerald en lo que él llamó "la gran depresión".

Ahora sus libros se venden más en un solo mes que los que vendió durante toda su vida; son objeto de estudio en las clases de literatura de las escuelas y universidades.

Como el mismo Fitzgerald escribió una vez: "un autor debe escribir para los jóvenes de su generación, los críticos de la siguiente y después para los maestros de siempre".

