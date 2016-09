Joaquín Caballero no está invitado a la marcha por la paz, aclara Canaco

​El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Coatzacoalcos, Eduardo Campos Gómez, afirmó que ningún político –incluido el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol- deben asistir a la marcha por la paz que se llevará a cabo este 10 de septiembre.

“No debe de asistir, puede asistir su familia, ningún político debe de asistir, no está invitado. Si va no lo podemos sacar, pero no es correcto que vayan los políticos. La prensa y toda la sociedad está muy molesta por lo que está pasando en la ciudad, estamos casi casi de luto, hay mucha violenta que antes no se veía”, expresó.

En entrevista, el organizador de la movilización reiteró la invitación para que la población acuda vestida de blanco este sábado a las cinco de la tarde en la pirámide del malecón costero.

Campos Gómez aclaró que la marcha no tiene otro fin más que exigir paz e inseguridad, esto en relación a las declaraciones del presidente del colectivo de diversidad sexual Ambien-Tales, Luis Geovani Pérez, quien aseguró que el movimiento es parte de una campaña en contra del matrimonio igualitario.

Incluso, el dirigente del comercio establecido apuntó que la iglesia católica cambió la fecha de su protesta contra las bodas gays.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona sur de la entidad, José Antonio Wilburn González, afirmó que la convocatoria para la marcha ha sido exitosa y no descartó la participación de más de dos mil personas de diversos sectores de la población.

“Lograremos juntar más de dos mil 500 personas, pero ése no es el objetivo, el objetivo es que logremos ser unos 10 mil para que en verdad la inconformidad de tanta inseguridad se escuche a nivel nacional”, refirió.​