El republicano Donald Trump lamentó la salida de Videgaray Caso

La renuncia de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda de México, fue retomada por Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, en Twitter, donde el magnate lamentó la salida de Videgaray Caso.

Trump, quien visitó el país la semana pasada y a quien varios atribuyen la dimisión del funcionario, dijo que México pierde a un "brillante ministro".

"México ha perdido a un brillante secretario de Hacienda y a un hombre maravilloso que, sé, era altamente respetado por el presidente Enrique Peña Nieto", dijo el magnate en su cuenta de Twitter.

"Mexico has lost a brilliant finance minister and wonderful man who I know is highly respected by President Peña Nieto." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de septiembre de 2016

La visita del magnate republicano para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto ha generado gran controversia, ya que varios políticos se han dicho indignados ante el trato que se le dio al candidato que ha lanzado severas críticas e insultos a los mexicanos.

Según varias versiones, Videgaray, fue quien gestionó la visita del polémico magnate a la Ciudad de México.

"Con Luis, México y los Estados Unidos hubieran hecho tratos maravillosos, donde ambos, México y EU se hubieran beneficiado", concluyó Donald Trump.