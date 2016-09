Peña Nieto vuelve la SRE en agencia de empleo: cambia expertos por cuates

​Si un nombramiento diplomático causó molestia entre mexicanos y extranjeros fue el del ex Gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán como “Cónsul de carrera” de la administración de Enrique Peña Nieto en Barcelona.

Predecesor y ex jefe político del hoy mandatario priísta Javier Duarte de Ochoa, Herrera Beltrán no sólo carecía de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano (SEM) sino que enfrentaba, al momento de ser asignado a la capital catalana, en octubre de 2015, señalamientos públicos por probables hechos de corrupción y vinculación con el crimen organizado.

“Es un mensaje ofensivo, impositivo y desafiante”, dijo en octubre al El Periódico la escritora catalana, ex residente en México y activista por los derechos humanos, Lolita Bosch. “Nos quieren transmitir que allí donde haya activismo contra el narco-Estado llegará el Gobierno”, agregó la autora.

No era el primer caso en el que la administración federal actual asignaba una misión diplomática a un ex mandatario estatal en problemas.

Apenas tres meses antes, el 1 de julio de 2015, a la representación mexicana en Orlando, Florida, llegó el ex Gobernador priista de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, señalado por haber endeudado a la administración de ese estado con más de 40 mil millones de pesos.

Y, desde el inicio de la administración, el titular del Ejecutivo federal había ya nombrado como Embajadora de México en Brasil a Beatriz Paredes Rangel, ex Gobernadora de Tlaxcala, que si bien no enfrentaba denuncias como sus colegas, había concentrado su servicio en el trabajo político, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dirigió entre 2007 y 2011, cuando Peña Nieto era ya virtual candidato presidencial y ella fue relevada por el ex mandatario coahuilense Humberto Moreira Valdés.

Otro político sin experiencia diplomática nombrado por Peña Nieto, en abril de 2013, fue el ex Gobernador priísta de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer, predecesor de Beatriz Paredes al frente del PRI y, hasta la semana pasada, Embajador de México en El Vaticano.

“Si revisamos los nombramientos, más del 30 por ciento, más de la tercera parte de todos los nombramientos de Embajadores y cónsules, es a priístas”, dijo a SinEmbargo la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

“Hay tres ex presidentes del PRI como embajadores o jefes de misión de México en el extranjero. Hasta el último paquete de nombramientos, era un insulto”, agregó la legisladora en entrevista difundida el pasado 2 de diciembre y como parte de su análisis sobre la visita del candidato presidencial republicano Donald Trump.

La utilización de sedes diplomáticas para enviar a políticos cercanos al Partido en el Gobierno sin mayor experiencia en el Servicio Exterior Mexicano fue motivo de cuestionamiento por los senadores panistas desde noviembre de 2015, después del nombramiento de Fidel Herrera y a menos de un mes de que la Cancillería enviara una nueva lista de propuestas.

“Hacemos un exhorto al Gobierno de la República a que envíe ya los nombramientos que se encuentran pendientes, a que dejemos de tener vacantes los espacios en nuestro país en el exterior y a que esos perfiles que nos sean enviados realmente cuenten con las capacidades, con el perfil idóneo, por supuesto con los requerimientos establecidos en nuestra legislación para representar dignamente a nuestro país”, dijo Cuevas el 5 de noviembre, en conferencia de prensa en el Senado.



La respuesta de la Cancillería, sin embargo, fue un listado de ocho probables nuevos jefes de misiones diplomáticas y de los cuales, de acuerdo con los perfiles publicados por la SRE, sólo cuatro eran integrantes del SEM.

El resto, en su mayoría, según sus biografías, eran políticos afiliados al Revolucionario Institucional sin amplia trayectoria en el trabajo diplomático, como el nuevo Embajador ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, el ex Senador neolonés Eloy García Cantú, cuya mayor experiencia diplomática fue haber presidido, entre 1998 y 2000, la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa y Asia en la Cámara Alta. Otro caso fue el de la ex Alcaldesa de Tlaxcala, ex Diputada suplente y ex delegada especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Taxco, Guerrero, Linda Marina Dolores Munive Temoltizn, nueva Cónsul general en Río de Janeiro y también con dos años de experiencia en una sede diplomática.

Y otro fue Juan José Guerra Abud, nuevo Embajador en Italia con nula experiencia diplomática y cuyo último cargo público fue el de Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hasta agosto de 2015.

En total, diez posiciones asignadas durante la gestión de Claudia Ruiz Massieu hasta diciembre de 2015 –se incluye la del académico Miguel Basáñez como Embajador en Estados Unidos– y sólo un 40 por ciento a integrantes del Servicio Exterior Mexicano.

De acuerdo con un análisis de la Comisión de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, si bien en la política mexicana es normal que las jefaturas de las misiones en el extranjero se repartan entre políticos, funcionarios y miembros del Servicio Exterior, en la actual administración “se ha perdido el balance” y en esas posiciones se han privilegiado los perfiles partidistas.

En ese sentido, el análisis panista –que excluye de su conteo a Herrera por no haber requerido éste la aprobación del Senado– estima en 44 por ciento la proporción de diplomáticos de carrera nombrados durante los primeros cuatro meses de la administración de Ruiz Massieu y muestra cómo esta cantidad era de un 72 por ciento en los tres años de su predecesor, José Antonio Meade, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

El “desequilibrio” se mantuvo el siguiente año, cuando la funcionaria envió al Senado 22 nombres de nuevos jefes de misiones en el exterior y, de acuerdo con el análisis blanquiazul, sólo un 45 por ciento eran miembros del SEM mientras que una mayoría se repartió entre lo que la revisión partidista llama “políticos”.

Entre esos nombramientos estuvieron los del ex Gobernador coahuilense Enrique Martínez y Martínez como nuevo Embajador en Cuba, cargo al que llegó después de haber ocupado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) los primeros tres años de Peña Nieto; el de Marcos Bucio, también ex funcionario de Sagarpa, del CEN de PRI y nuevo cónsul de México en El Paso, Texas, y el de Gemi José González López, ex subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hijo del ex dirigente priísta José Antonio González y ahora Cónsul en San Francisco, California.

En ese listado de marzo estuvieron también los nombramientos de Andrés Isaac Roemer Slomeanski, ex productor de la empresa TV Azteca asignado este sexenio al Consulado de México en San Francisco y, desde 2016, Embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con oficina en París, entre varios otros.

En total, de acuerdo con el análisis panista, un 55 por ciento de los cargos para “políticos” y sólo un 45 por ciento para miembros del Servicio Exterior Mexicano. “Siempre ha habido un equilibrio entre nombramientos políticos y nombramientos de miembros del SEM”, dice Rolando García Alonso, autor del análisis panista y ex Cónsul en Shangai no integrante del SEM.

“Lo que sí es que, con la llegada de Claudia Ruiz Massieu, estos equilibrios tradicionales del Estado mexicano se rompen y llegamos, por ejemplo, con los nombramientos de marzo de 2015, a que más de la mitad fueran nombramientos políticos. Eso es algo que realmente sí rompe toda la tradición”, agrega el integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales blanquiazul.



La revisión de García Alonso advierte también que Ruiz Massieu acabó asimismo con las expectativas de que se ampliaran las posiciones otorgadas a mujeres pero que, contrariamente, señala el panista, fueron excluidas en los más recientes nombramientos, en abril pasado. “Era una tanda de doce y ninguno de ellos era mujer”, dice.

En entrevista, Rolando García insiste en que si bien ser integrante del SEM no es requisito para representar al Estado mexicano, la problemática advertida en el presente sexenio, además del desequilibrio en la proporción entre diplomáticos y políticos, son las trayectorias de éstos últimos.

“Personas que han sido muy destacados funcionarios, por ejemplo, en temas agrícolas es muy difícil que hayan podido desarrollar las cualidades suficientes o necesarias para desempeñar una responsabilidad diplomática”, dice.

RUIZ MASSIEU, “SIN EXPERIENCIA”

Jorge Chabat, experto en relaciones internacionales y catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), menciona que si bien no tiene un análisis estadístico de los gobiernos anteriores, sí observa en el presente sexenio una inclinación hacia los nombramientos políticos.

“Siempre es una discusión que se observa en todos los sexenios, de por qué nombran a políticos y, en todos los países nombran a políticos”, dice. “Pero sí da la impresión de que en este sexenio ha habido más nombramientos políticos de lo que solía ser la norma incluso en los últimos años del PRI”, agrega.



Claudia Ruiz Massieu misma, dice Chabat, llegó a la SRE procedente de la Secretaría de Turismo y sin experiencia diplomática; carencia “evidente”, menciona el experto en entrevista, después de la visita de Trump.

“No tiene experiencia, y esto evidentemente tiene un impacto en la política exterior”, expuso el académico a SinEmbargo.

“Las formas en las que se dio evento de Trump se pudieron haber evitado con una Canciller a la que se le hubiera tomado más en cuenta; lamentablemente, no se le tomó en cuenta”, agrega.

Otros cargos diplomáticos, dice el académico, muestran “lealtades” o, tal vez, sugiere, el pago de “favores políticos” a funcionarios incluso tan cuestionados como Fidel Herrera.

“Al Consulado de Barcelona lo bajaron de nivel, de ser un Consulado General a ser un Consulado de carrera, para que no tuviera que pasar por el Senado”, recuerda Chabat. “Evidentemente, era un favor político”, afirma.

Ese tipo de nombramientos, estima el también académico de la Universidad de Guadalajara, sí son nuevos con respecto a los del panismo que, si bien también asignó políticos a posiciones diplomáticas, nunca lo hizo con ex gobernadores tan polémicos.

“Esto pasaba en los años setenta y ochenta, como cuando mandaron al ex Presidente (Luis) Echeverria a las Islas Fidji, o a (el ex Presidente Gustavo) Díaz Ordaz a España”, dice Chabat.





SinEmbargo solicitó una entrevista a la titular de la SRE pero, al cierre de esta edición, la petición no había sido respondida.​