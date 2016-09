La regla 10-8 empieza a mostrar sus efectos en el futbol mexicano

​El fin justifica los medios. La regla 10-8 empieza a mostrar algunos de sus efectos en el futbol mexicano, cuando aún no se ha cumplido ni la mitad del torneo.

Xolos de Tijuana, el líder del Apertura 2015, juega con sólo un mexicano de nacimiento en la cancha, preponderancia de extranjeros como artífices de los goles en el torneo, o poco espacio para los jóvenes prospectos nacionales son algunos de las consecuencias visibles hasta la fecha siete del campeonato.

Miguel Herrera, ex seleccionador nacional y ahora timonel de Tijuana, precisamente uno de los equipos que juegan con 10 no nacidos en México como titulares, habla sobre esta situación que vive el balompié nacional.

En ese paisaje surrealista que es el futbol mexicano, el “Piojo” reconoce que no le gusta la regla 10-8, pero también que está haciendo buen uso de ella.

“Hoy se aprovecha la regla, yo dirijo mi equipo de futbol, no estoy pensando más que en eso y en la inversión tan importante que ha hecho esta directiva para salvar a una institución del descenso.

La regla nos permite eso, no la hice yo, la critiqué muchísimo hace dos años con los naturalizados, la sigo criticando hoy, pero la realidad es que hoy la estoy aprovechando”.

Herrera recordó que él intentó salir avante el torneo anterior con un proyecto donde había muchos jóvenes. Como consecuencia, Xolos terminó el campeonato pasado con serios problemas de descenso.

“El torneo pasado esto no dio porque el equipo era muy corto, había muchos chavitos y un proyecto así no se puede echar a andar de la noche a la mañana, los chavos están para que los respalde una buena base y eso no ocurrió; este torneo, con el problema del descenso que se nos vino encima, tuvimos que apostar por la gente de experiencia y al final eso son los extranjeros”.

El ex técnico del Tri también puso el dedo en la llaga en una de las quejas más constantes del futbol nacional.

“Es que en México tenemos que poner los pies en la tierra porque no puede ser que vas al draft a buscar un jugador mexicano y te cuesta un dineral, terminas buscando un jugador extranjero que te cuesta 20% de lo que te cuesta el nacional.

Eso le pasó a mi directiva, y se decidió que en vez de buscar jugadores mexicanos muy caros, mejor buscamos extranjeros”.

El “Piojo” expone que si un equipo no tiene una buena camada de jugadores de fuerzas básicas, no se puede sustentar un proyecto apoyado en novatos.

“De repente hay que entender que no todos los equipos tienen buenas camadas de jugadores jóvenes en sus fuerzas básicas, hoy te puedo decir que Xolos tiene una buena camada de jóvenes pero que hay que arroparlos”.

—¿Cuáles pueden ser los efectos a mediano y largo plazo de la regla 10-8?

—Hoy con esta regla se pone un freno al tema de los naturalizados que se había desbocado, pero a fin de cuentas siguen llegando extranjeros y esto a futuro le va a pegar a la Selección Mayor porque esa camada de los campeones del mundo Sub-17, los medallistas de oro en Londres y los que vienen detrás de ellos no están viendo minutos en la Primera División y obvio que eso le va a pegar al Tri cuando se acabe esta camada de jugadores del “Chicharito” y todos ellos.

Dime, ¿quién viene detrás de estos que hoy están en la Selección?”.​