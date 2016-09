Lady Gaga vuelve con una nueva canción, "Perfect Illusion"

​Después de un desvío por clásicos del jazz, Lady Gaga vuelve al sonido pop con el lanzamiento el viernes de una nueva canción, "Perfect Illusion", y el anuncio de un próximo álbum lleno de colaboraciones.

"Mi amor y mi agradecimiento a los brillantes caballeros con los que he hecho este disco", escribió la cantante estadounidense de 30 años en Twitter, citando al productor británico Mark Ronson, la banda australiana Tame Impala, el guitarrista de Queens of the Stone Age Josh Homme y el músico estadounidense Bloodpop.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">My love and thanks to the brilliant gentlemen I made this record with <a href="https://twitter.com/MarkRonson">@MarkRonson</a> <a href="https://twitter.com/tameimpala">@tameimpala</a> <a href="https://twitter.com/bloodpop">@bloodpop</a> & Josh Homme <a href="https://t.co/AvV0wQmkOw">pic.twitter.com/AvV0wQmkOw</a></p>— Lady Gaga (@ladygaga) <a href="https://twitter.com/ladygaga/status/774179578101141504">9 de septiembre de 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ​

El tema de tres minutos está disponible en la plataforma Spotify.

"Trabajo con una máquina de escribir e intercambiamos constantemente ideas sobre nuevas letras" con Mark Ronson y Kevin Parker, de la banda Tame Impala, dijo a la BBC.

"Yo estaba en el piano, Kevin en la guitarra y Mark en el bajo", relató.

Lady Gaga también dijo que su próximo álbum, cuya fecha de lanzamiento aún no ha sido revelada, incluye un dúo con Florence Welch, de Florence and the Machine.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oB94lvJbETE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>​