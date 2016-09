En Las Choapas, sentimiento de ausencia, de vacío, en los sepelios

​La crueldad de los verdugos, los alcanzó inmisericorde. De frente a la última morada de sus deudos, el sentimiento de angustia, de vacio, de ausencia, profundizaba el dolor... no podían verlos al rostro por última vez...

Ayer, los cinco cuerpos de los choapenses que fueron ejecutados, decapitados, y cuyas cabezas, hasta el momento, no han aparecido fueron llevados en cortejo fúnebre al panteón.

“Adiós mi niño, te extrañaremos, ¿Por qué tú? ¿Por qué mi niño?”, lamentaba una de las madres durante el sepelio.

Rosario, madre de Rubén Félix Olán, hubiese querido poder regresar el tiempo, pero cada minuto que pasaba sentía que su cuerpo se desvanecía sin aceptar que su hijo fue asesinado de tan cruel manera.

Los minutos pasaron, una camioneta blanca cerrada llegó a la humilde vivienda, ubicada en la calle Dalias de la colonia Francisco Villa. El arribo de la unidad funeraria anunció que era la hora de despedirse de Rubén, quien apenas cumpliría la mayoría de edad.

Minutos antes, familiares y vecinos rezaron por él, sobre la caja de madera en color azul colocaron una fotografía del joven, el ataúd fue sellado herméticamente para evitar que fuese abierto, ya que la cabeza del joven no ha sido localizada.

“Perdóname si te fallé, ya no te voy a volver a ver, no creo que seas tú corazón de mi vida, no te voy a volver a ver, te traeré en mi corazón”, eran las desgarradoras palabras de la madre de Félix Olán.

La hora llegó, a las 14:35 horas partió el cortejo fúnebre, familiares y amigos comenzaron a caminar sobre la calle Dalias, el silencio reinó, sólo algunos lamentos se escuchaban entre la muchedumbre, a las 14:54 horas llegaron a la capilla San Judas Tadeo, ubicada justo frente al panteón municipal.

Por 19 minutos caminaron 749 metros hasta llegar a la capilla, ahí, el ministro de la iglesia católica habló de la biblia, el significado de la muerte y pidió orar porque su alma descanse en paz.

La idea de que el cuerpo no llevara cabeza, marcaba un sentimiento de ausencia, una impresión desagradable que la familia llevaba por dentro, no lo podían creer, su madre, Rosario, desmayó al término de la misa, “pásame alcohol, una silla, sóplenle”, otros más atrás gritaban, “despejen el lugar, denle aire, no se amontonen”. Por algunos segundos la joven madre perdió el conocimiento, luego, se puso de pie y caminó débilmente hacia el panteón.

En su última morada, algunos lloraron, otros observaban con una mirada perdida en el espacio, muchos otros decidieron mejor salirse del panteón, finalmente, el cuerpo de Rubén quedó sepultado, lo último que recordará su familia será la imagen de esa fotografía en vida del joven, su sonrisa y la chispa que siempre llevó en su carácter…

Escenarios como éste se repitieron ayer. María De la Cruz González Pedraza, de 42 años de edad, fue sepultada a las nueve de la mañana, y sus dos hijos estarán bajo los cuidados de sus tías. Concepción Isidro González, de 31 años de edad, fue sepultado a las 13:00 horas.

Mientras que, Jesús López García, de 22 años de edad, fue dejado en su última morada a las 13:00 horas en el panteón de la colonia Francisco Villa y Miguel Jacinto De la Cruz, de 17 años, a las 4, en el mismo camposanto.

Durante las indagatorias que realizan las autoridades judiciales, hasta el momento no han localizado antecedentes penales de las personas asesinadas, pero aún existe el misterio de dónde están las cabezas y por qué se las llevaron.

​