En el pasado proceso electoral, se registraron 38 casos de violencia política contra las mujeres

​Dos de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia, y en el pasado proceso electoral se iniciaron 38 investigaciones ministeriales por violencia política.

Así quedó de manifiesto en la presentación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, en el que participó la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

La togado explicó que ahora que se cuenta con el protocolo se hace necesario socializarlo a fin de que se conozca para qué sirve y qué sigue en la antesala de las elecciones municipales del año entrante.

“Este protocolo es fruto de un interés y en cumplimiento de un compromiso como Estado Mexicano y de las instituciones por hacer realidad el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres”.

Destacó que en Veracruz ya se tipificó el delito de violencia política contra las mujeres, pero a nivel nacional el tema no forma parte de la agenda política, las propuestas se han quedado en los cajones.

“Nos hemos enfrentado a un problema enorme de la invisibilización de la violencia política contra las mujeres, la inexistencia de legislación, Veracruz dio un paso importante, pero no es toda la conceptualización, tampoco cantemos victoria”.

Ahora lo que sigue, dijo, es que se logre el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y se deben crear políticas públicas para atender y erradicar la violencia política contra las mujeres, tomando como referencia la sentencias de la corte.

Explicó que a los hombres no les gusta hablar de la violencia política y no quiere ni criminalizar, ni penalizar a quienes la practican, sin embargo, dijo, se hace necesario, pues no se puede conciliar en el tema.

“Tenemos bases de datos y diagnósticos, tenemos documentados en las instituciones sentencias a nivel local y federal, la Fepade en el proceso electoral 2014-2015 registró 38 casos de violencia política contra las mujeres”.

En ese contexto, dijo las autoridades se pusieron de acuerdo para crear un protocolo para tender los casos.

