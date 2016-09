Jacky Bracamontes mas rubia que nunca

​La consigna es clara, Jacky Bracamontes está lista para comprobar si las rubias se divierten más. Hace un par de semanas, la conductora se puso en las manos del estilista Gabriel Samra, para convertirse en una sexy platinada. Después de una vida como castaña, la esposa de Martín Fuentes se atreve con un par de tonos más claros y renueva su imagen.

Más fresca y guapa que nunca, la tapatía reaparece luego de recibir a su tercera hija, Renata, quien nació hace poco más de un mes. Aunque el cambio lo realizó hace ya unos días, esta semana la conductora presumió su nuevo look sobre una alfombra roja.

Ayer por la noche, Jacky asistió a un compromiso en donde la conductora le sacó todo el provecho a su nueva imagen y mostró su lado más sexy. Tras el primer acercamiento con la prensa, la tapatía volvió a aparecer hoy, esta vez de la mano de su esposo, Martín Fuentes con quien asistió a un evento de una reconocida firma de relojes de la que son imagen.

De la misma manera que hizo Maite Perroni, quien hace apenas unas semanas también se puso en las manos de Gabriel Samra para cambiar su imagen, Jacky, también con los ojos cerrados, se entregó al estilista. Al observar los resultados, la sorpresa no se hizo esperar y divertida compartió con sus seguidores en Instagram su reacción al mirarse al espejo: "¡Me encantó! Me tengo que acostumbrar porque estoy muy güera, pero me encantó. Te quiero mi Gabo”, se le escucha decir.

Este cambio viene acompañado de nuevos proyectos como la publicación de su libro autobiográfico que prepara desde un par de años: “ Es una biografía, es una plática desde que nací, mi historia familiar, cómo empecé en este miedo”, declaró la conductora a Radio Fórmula.

