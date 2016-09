Las Choapas representa un problema de seguridad nacional, afirma Yunes Landa

​El senador Héctor Yunes Landa, afirmó que el municipio de Las Choapas enfrenta un problema de seguridad nacional.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Coatzacoalcos, luego de una reunión en la Zona Militar con representantes de organismos empresariales y la sociedad civil, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que es necesaria la entrada del Mando Único al territorio choapense.

“En el Mando Único no está Las Choapas y Las Choapas no es un tema sólo de seguridad estatal, es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué si el municipio más grande del Estado es el que tiene la población dispersa, hay cerca de 500 ejidos en ese municipio, es el único municipio de la República que colinda con tres estados diferentes (Tabasco, Oaxaca y Chiapas) y no está en el Mando Único”, expresó.

Yunes Landa expuso que la situación de Las Choapas obedece a que el Mando Único en Veracruz no está completo, al operar únicamente en algunos municipios de la entidad.

Según el ex – diputado local, los delincuentes han encontrado refugios en las localidades donde no funciona ese esquema de seguridad, que entró en funciones durante el sexenio que está por concluir.

El priista defendió al Mando Único, pese a que en ciudades como Coatzacoalcos ha sido considerado como un fracaso.

Aseguró que es necesario depurar a las policías municipales, capacitarlas y someterlas a exámenes de confianza en forma periódica.

Por otro lado, el senador de la República manifestó que es innecesario que los legisladores federales veracruzanos soliciten juntos mayor seguridad para la entidad, principalmente en la región sur.

Según Héctor Yunes, no hay discrepancia en los pronunciamientos, desplegados, gestiones y solicitudes realizados por los representantes populares de los veracruzanos en el Congreso de la Unión.

“No hay discrepancia, estamos haciendo lo mismo, estamos pidiendo que vengan las fuerzas federales, que venga la Gendarmería Nacional, que haya coordinación. Es decir, no podemos andar de la mano todos juntos caminando por todos lados porque cada quien tiene su propia agenda, no tenemos por qué andar físicamente, andamos juntos en la propuesta y en lo fundamental que es esto, eso es”, declaró.

El ex – candidato a la gubernatura de Veracruz por el PRI dijo que cada legislador federal trabaja desde su comisión en torno al tema que preocupa a la mayoría de la población.

Aclaró no pretende politizar el tema de la inseguridad y recalcó que seguirá haciendo gestiones a título personal.

“Hay que ver que estamos abonando a algo que se tiene que atender y estoy tratando de aportar lo que es mi experiencia en materia de seguridad, es decir, si propusiera el senador Pepe Yunes algo diferente a mí o yo diferente a Pepe diría oye pónganse de acuerdo, pero mientras estemos en lo mismo cada quien puede abonar desde diferentes planos”, expresó.

