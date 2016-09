Lorenzo pole domina la sesión de clasificación

​El piloto de Yamaha cerró la sesión con un tiempo récord en el circuito que rinde homenaje a Marco Simoncelli: 1m 31,868s, casi tres décimas mejor que el anterior, que lo marcó también él, el año anterior. Y marcó otro registro: hasta ahora los tres mejores pilotos del momento (Márquez, Rossi y Lorenzo) andaban empatados a pole position, 62 para cada uno. Lorenzo se llevó la 63. Y es, por el momento, el piloto que más veces ha salido desde la primera posición de la parrilla. “Esto de los números no es tan importante, Márquez solo está a una, así que nos pasará rápido a Rossi y a mí, así que eso es lo de menos”, concedía todavía emocionado. Sin embargó, añadió: “Me he sentido muy orgulloso por el tiempo que he conseguido. He sido mucho más agresivo de lo normal, he frenado más tarde que nunca, he arriesgado con la moto moviéndose mucho”.

No hacía una pole desde la de Le Mans, ocho grandes premios atrás. Y desde que ganara en Mugello, en las últimas seis carreras el de Yamaha solo ha sumado 31 puntos. Está tercero en la clasificación general, a 64 puntos de Márquez. Pero no ha tirado la toalla. En este circuito, en el que siempre ha quedado o primero o segundo, a excepción del año pasado, que cayó, confía en cambiar esa inercia negativa y empezar a recortarle puntos al líder, que en esta pista sufre un poco más: las aceleraciones y los neumáticos le pasan factura. Fue cuarto en la clasificación, a medio segundo.

En la primera fila a Lorenzo le acompañarán Rossi, el ídolo local. Y Viñales, que ya le ha tomado la medida a su Suzuki. “Hemos hecho un gran paso adelante. Por lo que más contento me siento es porque sé que todavía podemos mejorar de cara a la carrera”, afirma.

Rossi, en cambio, fue algo irregular durante toda la jornada, Tiene problemas con la goma más dura. Pero cuando se le exige hacer un tiempo sabe responder. Como en esta sesión. Y a pesar de que tuvo problemas con el primer neumático. Al cambiarlo, en su segunda salida a la pista, mejoró seis décimas de golpe. La primera línea, dijo, será crucial para la carrera.

