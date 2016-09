Zuria Vega y Alberto Guerra confiesan por qué le pondrán Lúa a su hija

​Hace una semana, Zuria Vega reveló el sexo y nombre de su bebé, una noticia que puso a todos sus fans muy contentos. Según contó la actriz, ella y Alberto Guerra están en la dulce espera de una niña a la que llamarán Lúa. Pero, ¿cómo fue eligieron tan especial nombre? La protagonista de Qué ricos tan pobres reveló que fue una decisión de común acuerdo, aunque su esposo se sinceró y dejó al descubierto el tierno trato que hicieron para encontrarle nombre a la pequeñita.

“Pues lo escogimos entre los dos, ‘¿verdad amor?’”, comentó Zuria a las cámaras de Ventaneando, a lo que su esposo respondió: “Digo, ya teníamos un poco el trato. Queremos tener dos hijos. El primero lo escoge ella, el segundo lo escojo yo y ya está”, explicó.

Pero el nombre no es el único tema a tratar en la casa de la pareja, a decir de Zuria esta etapa viene cagada de cosas nuevas: “Muy contestos, ya cumplimos cinco meses y cachito. Se pasa rapidísimo, más de lo que uno cree y estamos disfrutando cada momento. Muchísimos cambios, no nada más físicos es un cambio interno, no sé, todo te cambia, el mundo entero te cambia”, dijo.

A pesar de que ya la siente y ya le habla, la hija de Gonzalo Vega asegura que, a veces, todavía no se la cree. “Estoy muy contenta, estoy más feliz que nunca, a veces no me la creo todavía, pero ahorita que ya la empiezo a sentir digo ‘ah ahí está’, súper contenta, muy muy agradecida. Se pasa rapidísimo, ya me quedan cuatro meses”.

​