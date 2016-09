Real Madrid golea a Osasuna

​Victoria del Real Madrid ante Osasuna por 5-2 para mantener la buena dinámica de antes del parón de selecciones. Volvía Cristiano Ronaldo y lo hizo con gol ante un buen conjunto rojillo valente que fue capaz de jugar de tú a tú al Madrid, letal en la pegada, en muchos momento del partido.

Volvía Cristiano a los terrenos de juego después de su lesión en la final de la Eurocopa hace justo dos meses y solo tardó cinco minutos en hacer lo que más le gusta, marcar. El Madrid no había empezado bien ante un Osasuna ordenado y valiente, pero apareció él. Y Bale y el contragolpe. Los dos atacantes del Madrid salieron a la carrera, el galés se la sirvió al luso y este abrió el marcador de los blancos antes de que terminaran de entrar en el partido. El tanto no mejoró a los Zidane, lentos y sin encontrar muchos espacios durante toda la primera mitad. Los rojillos no se arrugaron, siguieron jugando de tú a tú y rozaron el empate con un cabezazo de Unai García que se estrelló en la madera

Y tras el larguerazo de Osasuna llegó el segundo del Madrid por medio de Danilo, que aprovechó un rechazo de Morata. Ramos, al borde del descanso, mató el partido con un gran cabeazo imparable para Nauzet. Sin hacer mucho, el equipo de Zidane se plantó en el descanso con el trabajo hecho. Ya en la segunda parte marcarían Pepe primero y Modric, que levantó al Bernabéu con un quiebro solo de privilegiados, después. Zidane guardó a Cristiano en el 65', justo lo que habían planeado y también dio unos minutos a Benzema. En el cuadro rojillo Oriol Riera y David García maquillaron el resultado y recibieron algo de premio a su serio partido.

