Se desentiende PC de la denuncia del Orfis por compra de bienes y servicios a empresas fantasmas

​La Secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín, se deslindó de la denuncia que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) contra quien resulte responsable por la compra de bienes y servicios a empresas fantasmas.

En entrevista en la reunión de la agrupación política Generación Revolucionaria, evitó responsabilizar a su antecesora, pero aclaró que ella no tiene como proveedores a las denominadas empresas fachada.

"Nosotros no hemos comprado" dijo y señaló que ni la Fiscalia, ni el Orfis le ha notificado del inició de las averiguaciones previas contra funcionarios o ex funcionarios de la dependencia estatal.

Cuestionada si se ha notificado o algún trabajador dijo: "yo creo que eso hay que preguntarle al Orfis o a la Fiscalia".

Gutiérrez Carlín aseguro que en este momento está justificando las observaciones del manejo financiero del año 2015, año en el que asumió la responsabilidad en PC.

"Nosotros estamos solventado observaciones pero no hay nada de eso (de las empresas fantasmas), es más yo no le compré a esas compañías, no hemos comprado".

Fue insistente en deslizarse de la responavilidad al señalar que no conoce a los supuestos proveedores del gobierno del Estado.

Hay que mencionar que el Órgano de Fiscalización presentó denuncias penales contra quien resulte responsable de la Secretaría de Protección Civil, Desarrollo Social y de Educación por la compra de bienes y servicios servicios a empresas fantasmas en loa años 2012 al 2014 y de los que no hay testimonio documental.

