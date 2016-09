Fallece la mujer del icónico beso de un marinero en Times Square

​La mujer del icónico beso de un emocionado marinero en Times Square en celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial falleció a sus 92 años.

El hijo de Greta Zimmer Friedman informó que su madre murió el jueves en un hospital de Richmond, Virginia de complicaciones por su edad.

Friedman era una asistente dental de 21 años en uniforme de enfermera el 14 de agosto de 1945, el día en que los japoneses se rindieron.

La gente se lanzó a las calles de los restaurantes, bares y salas de cine de la ciudad de Nueva York al enterarse de la noticia.

Fue entonces cuando George Mendonsa vio a Friedman, le dio un giro y la besó. No se conocían.

De hecho, Mendonsa se encontraba en medio de una cita con una enfermera, Rita Petry, quien posteriormente se convirtió en su esposa.

La fotografía de Alfred Eisenstaedt lleva el nombre de "V-J Day en Times Square" pero es conocida mundialmente tan solo como "El Beso".

Mendonsa dijo que en algunas fotografías de la escena, Petry puede verse sonriendo en el fondo.

La imagen fue publicada por primera vez en la revista Life, desapercibida entre sus páginas. Con el paso de los años la fotografía ganó reconocimiento y varias personas afirmaron ser la pareja que se besaba.

En una edición de agosto de 1980 de Life, 11 hombres y tres mujeres afirmaban ser los protagonistas.

Pasaron años antes que se confirmara que Mendonsa y Friedman eran la pareja.

Joshua Friedman señaló que su madre recordaba que todo sucedió en un breve instante.

"No fue un gran beso", declaró Friedman en una entrevista para el Proyecto Historia de Veteranos en 2005. "Se trató simplemente de alguien celebrando. No se trató de un evento romántico".

La fotografía terminó convirtiéndose en una de las más famosas del siglo XX.

Los dos padres de Friedman murieron en el Holocausto, de acuerdo con Lawrence Verria, coautor de "The Kissing Sailor: The Mystery Behind the Photo that Ended World War II" (El marinero del beso: El misterio detrás de la foto que puso fin a la Segunda Guerra Mundial).

Friedman, que había huido de Austria, llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años.

Será enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington, junto a su finado esposo, el doctor Misha Friedman.

