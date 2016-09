PAN no permitirá aumento de salarios en legisladores y funcionarios, advierte Fernando Yunes

​La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República se opondrá al aumento de sueldos para diputados federales, senadores y altos funcionarios, aseguró senador Fernando Yunes Márquez.

En entrevista, acusó que el Gobierno Federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretenden elevar los salarios, pese a que habrá un recorte de 240 mil millones de pesos en el presupuesto del año entrante.

“Es algo que nosotros no apoyamos, no promovimos y que lo está haciendo directamente el Gobierno Federal y se lo vamos a dejar muy claro a los ciudadanos. Sí es momento de apretarse el cinturón hay que apretárselo todos, el poder legislativo no puede ser ajeno”, expresó.

Yunes Márquez explicó que primero actuarán en forma política y luego a través de las comisiones encargadas de aprobar el paquete económico 2017.

El legislador federal consideró que la reducción al presupuesto no debe afectar el gasto social, de salud, infraestructura, etc.

“Sí se debe recortar en muchas áreas, pero no necesariamente en gasto social, en gasto de salud, por ejemplo. Tenemos entendido que viene un recorte importante que creemos que no es adecuado en este momento”, anotó.

Por otro lado, el senador panista hizo un llamado a los diputados locales del PRI a tener un poco de conciencia y vergüenza para evitar que el gobernador Javier Duarte de Ochoa continúe regalando terrenos a diputados y empresas con los que la administración estatal enfrenta adeudos.

Agregó que aun cuando el ejecutivo estatal culmine su periodo de gobierno en los próximos días todavía podrá ser castigado por la gran cantidad de delitos de los que se le acusa.​