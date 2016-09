La Iglesia debe limitarse a los asuntos de fe: rectora de la UV

​La rectora de la Universidad Veracruzana (UV) Sara Ladrón de Guevara González, sentenció que se está olvidando la reforma del expresidente Benito Juárez, quien estableció el estado laico, esto, ante la polarización del tema sobre los matrimonios igualitarios.

“El derecho a la familia es importante, no solo quienes somos heterosexuales, todos tenemos derecho a una familia”, expresó.

La rectora presentó el libro “Palabras dadas”, en donde compila sus mejores discursos en lo que va de su rectorado y ahí expresó que la iglesia debe limitarse a los asuntos de fe y no inmiscuirse en aquellos que tienen que ver con los derechos civiles.

Lo anterior una vez que este sábado se realizó en más de siete municipios del estado y, otros tantos de todo el país, la marcha organizada por el Frente Nacional por la Familia, en el que exigen se respete la familia natural conformada por padre, madre e hijos, al tiempo de rechazar la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, quien busca proteger los derechos civiles de las personas del mismo sexo.

En este sentido expresó que "hay que ser muy cuidadosos de que la iglesia se limite a los asuntos que tienen que ver con la fe y no con los derechos civiles, se está olvidando la Reforma de Juárez”.

Ladrón de Guevara consideró que se debe limitar la acción de la Iglesia y el clero, al tiempo de señalar que la sociedad tiene la obligación de proteger los derechos de todos los seres humanos.

La presentación del libro “Palabras dadas” se da en el marco de la conmemoración del 72 aniversario de la fundación de la Universidad Veracruzana, en donde la rectora expresó que “el derecho a la familia es importante, no solo quienes somos heterosexuales, todos tenemos derecho a una familia. Me parece que las leyes civiles deben proteger ese derecho, me parece que el matrimonio es un contrato, como tal es voluntario y lo firman y acuerdan quienes quieren llevarlo a cabo, quienes quieren cumplir con sus obligaciones”.

Además, recordó que como contrato el matrimonio también se puede disolver, situación que no existe en la iglesia pues para ellos es un sacramento.

La rectora señaló que en el espacio civil es un contrato que establece obligaciones y derechos y lo pueden firmar quien lo quiera firmar, no importa el género al que pertenezca, lo cual, agregó, es la postura que se ha manejado desde la Dirección de Género de la UV.

​