Afirma Yunes que revertirá donación de terrenos para el pago de deuda

​El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que su administración buscará revertir la donación de bienes para el pago de deuda a empresas y particulares, que se ha realizado durante los últimos días.

A su llegada al foro de consulta ciudadana para el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), comentó que habrá un análisis de cada caso, pues aún no está claro cómo fueron contraídas tales deudas y es probable que vayas de esa no sean validadas por su gobierno.

"Que se frene todo este proceso fuera de la ley de donación de bienes a particulares cercanos al gobernador como el caso de los Sánchez Macías y todas estas familias cercanas a las que pretenden donarle bienes del estado o pagarles cantidades millonarias como pretende pagarle a Soriana casi 500 millones de pesos que nadie sabe de dónde vienen", expresó en entrevista.

En su discurso, el panista dijo que es necesario reconstruir las instituciones desde la figura del ayuntamiento hasta los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Asimismo, recalcó que “el gobernador Yunes no quiere un Congreso que esté de rodillas frente al gobernador Yunes”.

Yunes Linares aseguró que la situación actual de la entidad es consecuencia de la destrucción de las instituciones, la falta de límites legales, el enriquecimiento ilícito, la corrupción y la aplicación de la ley con discreción.

“Gobiernos que hicieron del poder ejecutivo un poder feudal, más que virreinato. Que no tuvieron ningún balance en el poder legislativo ni en el poder judicial. Gobiernos que gobernaron incluso a nivel municipal, que destruyeron la autonomía municipal. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia de todo esto es la crisis que vivimos, es la pérdida de valores en el ejercicio del poder público, pero es también la pérdida del control en el ejercicio del poder porque no hubo quien estableciera límites, no hubo quien dijera hasta aquí al ejercicio absoluto del poder”, manifestó.

El gobernador electo agregó que también hay que reconstruir el poder judicial porque “está en manos del ejecutivo y en manos de la corrupción, un poder judicial que se olvidó de su responsabilidad de aplicar la ley”.

Insistió en que dos años son suficientes para lograr un cambio y sentar las bases institucionales para vivir de otra manera.

