Necesitamos mas recursos para fortalecer la búsqueda de desaparecidos en el Estado: Luis Bravo

​A decir del Fiscal General del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, hace falta más recursos humano y material para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidos en el Estado.

Por lo anterior, acudió al Congreso local a solicitar una ampliación presupuestal para concluir el ejercicio fiscal 2016, sin embargo, dijo, no tenía actualizada la cifra que requiere para cerrar el año.

“Venimos a solicitar recursos materiales y humanos para fortalecer la fiscalía, para el área de búsqueda de personas desaparecidas”.

Entrevistado a su arribo a la sede del poder legislativo, descartó que con la solicitud de más recursos esté justificando la falta de resultados o lo lento de las investigaciones, sin embargo, insistió, se requiere fortalecer el trabajo en la búsqueda de desaparecidos y la identificación de cuerpos.

“Nadie se está rajando y le entramos, pero sí, ante la demanda de las señoras y señores familiares de una personas desaparecida, que ya no se quejan de la atención (...) pero no basta la atención, necesitamos pujarles y que eso no se lograra si no hay mayores recursos humanos y mayores recursos para generar insumos y tener mayores responsabilidad y mayor flujo de pruebas de ADN, que ellos demandan”.

Se dijo optimista que la Sefiplan podrá otorgar fondos extraordinarios para poder concluir el presente ejercicio fiscal.

Explicó que en la actualidad cuentan con cerca de mil millones de pesos, de ese monto el 80 por ciento se va en gasto corriente: en nómina y la manutención de todas las áreas de la Fiscalía, y el resto, es decir poco más de 200 millones, se usan para operar.

“Para poder resolver problemas hay que admitirlos y es un problema (la falta de dinero) y a los únicos que se agravia es a la sociedad”.

Aseguró que no basta con que se dé una buena atención a los familiares de los desaparecidos, pues lo único buscan las familias es dar con el paradero de las personas desaparecidas, por lo que requieren de localizarlos.

Bravo Contreras, comentó que si no se les dan mayores fondos públicos las investigaciones seguirán lentas y los resultados no serán prontos ni expeditos.

Aclaró que es mucho el trabajo que se requiere para exhumar cuerpos e identificarlos y para todo eso se hace necesario incrementar la plantilla humana, “es rebasado el número de peritos que se requieren en cada uno de los ejercicios de búsqueda, la cantidad de policías, detectives y fiscales y nosotros tenemos un número fijo y limitado”.

Destacó que ya se reconoció el problema y la falta de personal, por lo que ahora se está planteando una solución, que es contar con mayor presupuesto, para acelerar los trabajos de investigación y dar resultados a la ciudadanía.

El fiscal general se hizo acompañar de integrantes del colectivo Por la Paz y Madres Buscando a sus Hijos que se reunieron con la presidenta de la mesa Directiva del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga.

Bravo Contreras sugirió que la plática se diera en privado, a fin de evitar que se “politizara” el tema, sobre todo para respetar la “privacidad” de las familias ahí reunidas.

Con anterioridad, aseguró que la intención de la reunión era para sensibilizar el problema y que tanto los medios de comunicación como los representantes populares, conocieran de voz de los afectados sus necesidades y la urgencia de dar con sus familiares desaparecidos

