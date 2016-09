Se suicida trabajador de Pemex

​Un trabajador de Pemex y vecino del municipio de Nanchital, debido presuntamente a problemas económicos y sentimentales, se suicidó durante la madrugada de éste lunes y para terminar con su existencia, se ahorcó en el interior de su vivienda.

El ahora fallecido se llamó Gerardo Villalobos, quien contaba con 49 años de edad y tuvo su domicilio en la colonia Tanque 12 de ese municipio, donde durante la mañana de este domingo fue hallado sin vida.

Gerardo Villalobos, de quien se dijo trabajaba en el complejo Cangrejera, se despidió de sus familiares a través de su cuenta de Facebook donde escribió “Familia a todos los ame con amor estepario me despido no pude con mi solead fue más grande mi culpa no me juzguen ustedes m señalan yo siempre kise a mi familia perdón padre”.

Después de escribir lo anterior se privó de la vida y más tarde su cuerpo ya sin vida, fue descubierto por sus familiares.

