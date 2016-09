Panda sufre de un ataque de estornudos

​<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rJVRDGCZnTM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Poca gente disfruta tener un ataque de estornudos, sobre todo cuando es en público o interrumpe algo importante. Ahora, imagina lo que pasó este pobre panda al ser despertado por un ataque de ¡once estornudos!, un momento bastante molesto para el pobre animal, pero que ha logrado sumar miles de visitas en Facebook, en donde fue compartido por la página People’s Daily de China.

Curiosamente, no se sabe cuándo o en dónde fue grabado el instante, sin embargo, el oso se ha vuelto una sensación en las redes gracias a su curiosa reacción muy parecida a la de cualquier persona. Al principio, el panda luce desconcertado al no poder parar de estornudar, pero demuestra sus “buenos modales” al tratar de taparse el hocico entre estornudo y estornudo.

Eso sí, a pesar del ataque, él no muestra señas de querer desacomodarse y procura moverse lo menos posible para no perder su posición. Tras librar todos los estornudos, el tierno animal vuelve a lo que estaba y, por lo que se ve, parece que no le costó trabajo volver a conciliar el sueño.

Hasta ahora, el clip de menos de un minuto ha sumado más de 27 mil reproducciones y ha sido compartido más de 700 veces conquistando a todo aquel que lo vea. Eso sí, ¡esperamos que no se haya tratado de un resfriado!

