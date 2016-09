Joe Jonas rechaza el cariño de las fans mexicanas

​El cantante estadunidense, Joe Jonas, ha sido objeto de críticas tras la difusión de un video en donde se observa cómo rechaza el beso de una de sus fans durante una firma de autógrafos en Guadalajara.

En el video que circula en redes sociales, se observa al cantante mientras posa con algunas de las más de 700 seguidoras que asistieron al evento, cuando de repente una joven intenta darle un beso en la mejilla, pero Joe Jonas se quita.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">ME DUELES JOE JONAS. <a href="https://twitter.com/hashtag/LadyJonas?src=hash">#LadyJonas</a> <a href="https://t.co/TyfDhlyBzm">pic.twitter.com/TyfDhlyBzm</a></p>— On The Road Again (@ONTHEROADAGAlN) <a href="https://twitter.com/ONTHEROADAGAlN/status/774313889617944576">9 de septiembre de 2016</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Asimismo, los elementos de seguridad tomaron a la fan y la bajaron de la tarima, pero no fue la única, ya que otra seguidora que intentó abrazarlo efusivamente también fue retirada por personal del evento.

El hecho ha generado indignación en redes sociales en donde los usuarios señalan que el comportamiento del cantante es una falta de respeto para las seguidoras mexicanas.

