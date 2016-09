"Lo perdimos todo, pero la respuesta a la emergencia llegó tarde": vecinos

​Los vecinos de la calle Isabel la Católica, en la colonia Héroes de Nacozari, perdieron lo poco que tenían debido al incendio en una bodega de polietileno que está a tres pasos de sus viviendas.

“Se quemó todo, nada más saqué mis documentos porque ya luego no nos dejaron entrar, se perdió todo, todo. Salimos todos corriendo, todos salimos. La tele, la ropa, muebles, no se pudo sacar ni trastes”, dijo el señor Fidencio Zapata.

En entrevista, pidió a las autoridades dar con los responsables del siniestro así como ayuda para salir adelante, pues ahora no tiene donde vivir y su trabajo como albañil apenas y le da para estar al día.

La señora Fabiola Gómez Pérez también perdió su patrimonio, pero sobre todo las carreterillas y herramientas que ella y su familia utilizaban para limpiar los canales a cielo abierto de la ciudad.

Apenas llevaban dos meses laborando, pero ahora no tienen casa ni lo necesario para buscar trabajo.

“Trabajamos en el ayuntamiento limpiando canales, empezamos hace como dos meses. Ayer salimos como a las cinco o seis de la tarde y a esa hora empezó todo”, refirió.

Doña María del Carmen Pérez Ramírez dijo que pidió ayuda a los bomberos, pero al ver que pasó más de una hora y no había respuesta salió como pudo de su casa.

“Yo me aventé por aquel lado, por aquí me tiré porque por allá no podía pasar, la pobre gente apoyando a sacar todo, pero del auxilio la verdad no sabemos qué rumbo tomaron las cosas”, afirmó.

Respuesta tardía.

Los vecinos coincidieron en que a las 17:30 horas comenzó a sentirse un fuerte olor a gas y al poco tiempo se registró una explosión en el interior de la bodega. De inmediato llamaron a los bomberos, pero los cuerpos de emergencia tardaron más de una hora en llegar.

“Lo que sí me duele y me da tristeza es que pedimos el apoyo en el momento, antes de que esto sucediera, antes de que se hiciera grande, antes de que se quemaran las casas. El apoyo se le pidió a los bomberos, no nada más yo, el vecino también porque tiene su taller, la señora que está aquí, todos pedimos el apoyo, fuimos todos, la mayoría”, lamentó la señora Pérez Ramírez.

Don Carlos confirmó lo dicho por su vecina y agregó que ahora no queda nada más que esperar la ayuda de las autoridades.

En entrevista, recordó que la bodega pertenece a Dipepsa, pero de unos meses a la fecha empezó a almacenar polietileno así como productos tóxicos sin permisos para ello.

​