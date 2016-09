Por daño patrimonial de $13 millones buscan a ex alcalde tronquista

​Como resultado de la revisión a la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 13 millones 266 mil 891 pesos de parte del Concejo Municipal que presidió Miguel Ángel Lendechi Ochoa.

De acuerdo con la titular de contraloría municipal, Samanta Terán Jiménez, los auditores llegaron en enero de este año a solicitar información de las obras desarrolladas por el Concejo Municipal, por lo que efectuaron la revisión documental y física.

Reconoció que la solventación de las observaciones se les complicó a los auditores debido a que el Concejo Municipal no dejó expedientes de ninguna documentación; por lo que efectuaron revisiones de campo y se llevaron la información de las observaciones detectadas.

La semana pasada, recibió la orden de la ASF de notificar del probable daño o perjuicio detectado a Miguel Ángel Lendechi Ochoa, Guadalupe Francisco Mendoza, Jorge Luis Ramos Sosa, Lucas Gálvez Aguilar y Gustavo Alarcón para que entreguen documentación que soporte la inversión por parte del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Los requeridos tendrán no menos de 10 días y no más de 15 días después de su notificación para presentarse en la contraloría interna del ayuntamiento y solventar el presunto daño o perjuicio, pues de no presentar las pruebas del recurso observado se enviará el reporte a la Auditoría Superior de la Federación.

La mayoría de las observaciones hechas por la ASF están relacionadas con la falta de documentación comprobatoria, transferencia de recursos a cuentas bancarias sin el debido respaldo que compruebe llegaron a manos de los beneficiarios o que demuestren la compra de materiales para la construcción de obras.

Será la ASF, quienes determinarán si los integrantes del Concejo Municipal deberán recibir una sanción económica por esta observación o serán denunciados ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Cabe mencionar que el manejo de los recursos durante el año 2014 estuvo en manos de dos administraciones, el periodo que comprende de enero a junio estuvo al frente del Concejo Municipal, Miguel Lendechi Ochoa, y de julio a diciembre el presidente Marco Antonio Estrada Montiel; sin embargo, las observaciones recaen en el primer semestre del año.

Las obras que la ASF observó son las siguientes: Construcción de pozo profundo ejido Nuevo Progreso Nuevo León, introducciones de red de agua potable de las calles Altamirano de la colonia Solidaridad, Benito Juárez de la colonia El Encanto, 25 de Abril de la colonia El Encanto y de la Concepción de la colonia Tiburoneros.

También la construcción de la línea de drenaje sanitario de la calle Tamaulipas de la colonia México, construcción de pavimento con concreto asfaltico de la central camionera ubicada en la carretera al Cerro de Nanchital de la colonia J. Mario Rosado.

La construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Principal del ejido Tecozautla, rehabilitación general del alumbrado público en el municipio de Las Choapas (zona urbana), rehabilitación general Pedro Coronel Pérez, rehabilitación de techos.

Se suma a la lista la construcción de puente vehicular de tubería del ejido Sacrificio a los Aztecas kilómetro 3+800 y del ejido Sacrificio a los Aztecas kilómetro 4+510.

La contralora mencionó que a la administración del Concejo Municipal se suman también observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) por un monto de casi un millón de pesos que no han sido reintegrados.

Los responsables del desvío entrarán en el proceso de pruebas de reconsideración donde tendrán un período para demostrar el sustento de la inversión; sin embargo, esto no los exime de la multa económica o la denuncia que podría determinar la ASF y que tendría que ser interpuesta por el representante legal del ayuntamiento.

