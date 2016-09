Policía agrede a automovilista porque se negó a darle mordida

Un automovilista exhibió la agresión que sufrió por parte de un policía de Naucalpan luego de que lo llamó “corrupto”, supuestamente porque le pidió una mordida y éste se negó a dársela.

El usuario de Twitter Chema Gómez (@_Chema) publicó un video en el que el uniformado le tira el celular luego de que dice “un policía corrupto que obviamente quiere su mordida”.

La agresión ocurrió el pasado viernes 9 de septiembre en Periférico Norte a la altura de Echegaray, luego de que el policía identificado como Lennin Martínez le marcara el alto y el indicara que le hacía falta el engomado a su automóvil, cosa que según el denunciante es falsa, por lo que le dijo que la unidad sería llevada al corralón.

No hubo provocación, me paró que porque me faltaba un engomado (mentira) y quería mordida de lo contrario se iba llevar mi carro al corralón”, indicó el afectado en Twitter.

Agrega que al solicitarle que le indicará en qué parte del reglamento de Tránsito esa falta amerita que el coche sea llevado al depósito vehicular, este apuntó que no iba a mostrar nada, él era la autoridad y que no eran iguales.

Fecha, hora aproximada y lugar donde ocurrieron los hechos.





Al solicitarle dinero para evitar la sanción, dice, que comenzó a grabarlo y soltó el manotazo que le tiró el celular y lo golpeó en el rostro.

El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, así como la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, a través de la misma res social respondieron a la denuncia de la víctima.













