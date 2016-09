Raquítica participación de comerciantes en fiestas patrias en Agua Dulce

​Este año se perderán alrededor de 81 por ciento de las ganancias a las obtenías del año pasado gracias a los derechos de piso pagados por comerciantes semifijos en las celebraciones de las fiestas patrias.

Según explicó el regidor a cargo de la comisión de comercio, Julio César Morales Castillo, mientras que a estas alturas el año pasado se habían registrado 80 comerciantes de diversos giros para participar en las fiestas patrias, este año sólo 15 han solicitado un lugar en el parque Libertad.

Para el edil, la principal razón es que el año pasado la lluvia no dejó que los comerciantes pudieran obtener ganancias, ya que fue muy escasa la participación de la población y los semifijos sólo obtuvieron pérdidas, esto pese a que para tratar de compensar lo ocurrido se les ofreció que se quedaran una semana más totalmente gratis.

“se les dijo que se quedaran otra semana gratis, pero no se quedaron, bueno sólo unos pocos, otros me imagino que no se enteraron y por eso se fueron” explicó el edil.

Aunque la participación es muy escasa, Morales Castillo aún tiene la esperanza de que los semifijos se animen en el último minuto tramiten su permiso, como ocurre con los comerciantes ambulantes, quienes se registran el día del evento.

Las tarifas permanecerán fijas este año, siendo la cuota de 70 pesos por metro cuadrado diarios la más alta para quienes vendan bebidas alcohólicas y de 30 pesos diarios por metro cuadrado para quienes vendan comida y los puestos de canicas.​