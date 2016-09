Niña de 7 años poseedora de diamantes de $53 mdd

​Josephine Lau, una niña con tan sólo 7 años de edad originaria de Hong Kong, está dándole la vuelta al mundo por ser la poseedora de dos diamantes con valor de $53 millones de dólares.

Su padre, Joseph Lau, un empresario inversionista de bienes raíces hongkonés ha gastado más de $64 billones de dólares en los dos días de subastas de Shotheby´s en Ginebra.

Además, la oficina del hombre confirmó que estos dos lujosos diamantes son regalos por el cumpleaños 7 de Josephine Lau y que los ha nombrado "The Sweet Josephine" y "The Blue Moon of Josephine", en su honor.

Pero el mejor regalo para la niña debe ser que su padre sea hombre libre pues el año pasado fue declarado culpable de un caso de corrupción en un tribunal de Macao y condenado a más de cinco años sin poder viajar.

No es la primera vez que Joseph Lau ofrece joyas a su hija. En 2009 pagó, según la prensa, 9,5 millones de dólares por otro diamante azul que llamó "Star of Josephine".

